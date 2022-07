Rosja ma dość sankcji wdrożonych przez Litwę. Zacharowa grozi "ostrymi działaniami". Także wobec UE

- Nie będziemy czekać w nieskończoność. Po raz kolejny ostrzegamy, że jeśli sytuacja nie ustabilizuje się w najbliższych dniach, to Rosja podejmie ostre działania wobec Litwy i Unii Europejskiej - stwierdziła rzeczniczka MSZ Rosji Maria Zacharowa. To komentarz do wprowadzonego w ubiegłym miesiącu zakazu tranzytu kolejowego stali i wyrobów z żelaza przez Litwę.

