Ukraina. Ogromny pożar rosyjskiego składu amunicji w Szachtarsku. Media: Atak pociskami HIMARS

Zobacz wideo Dron kamikadze kontra rosyjskie wojsko. Ukraińcy pokazali nagranie z użycia zagranicznego sprzętu

Jak podaje rbc.ua, do eksplozji miało dojść około 3 w nocy. Zapalił się rosyjski magazyn amunicji. Gęsty dym unosił się na co najmniej kilkadziesiąt metrów, co widać na udostępnionych w sieci nagraniach. Na miejsce zdarzenia przyjechały służby ratunkowe.

Przypomnijmy, od 2014 roku Szachtarsk znajduje się pod kontrolą prorosyjskich separatystów. Okupacyjna "administracja" zarządziła ewakuację mieszkańców z części miasta.

Był to atak Ukraińców?

Strona ukraińska nie przyznaje się do ataku. Doradca szefa MSW Ukrainy sarkastycznie stwierdził, że "raszyści" mają "niedbałe podejście do palenia papierosów", stąd pożar. Sztab Generalny z kolei doradził Rosjanom, "aby nie zaniedbywali zasad bezpieczeństwa i wybierali lepsze miejsca do palenia".

Tymczasem media podaję, że skład amunicji został zaatakowany za pomocą amerykańskich precyzyjnych pocisków HIMARS.

"Wszystko wskazuje na to, że Ukraińcy, korzystając z wysokiej mobilności systemów HIMARS, bo to w praktyce lekkie pojazdy na podwoziu terenowej ciężarówki, atakują nocami z dawna namierzone cenne obiekty Rosjan rozrzucone po całej wschodniej Ukrainie. Takie, których wcześniej nie mogli sięgnąć, albo nie dali rady ze względu na względną niecelność Smierczy i Toczek, oraz podatność tych ostatnich na przechwycenie przez rosyjską obronę przeciwlotniczą" - pisał Maciej Kucharczyk z Gazeta.pl.

W ciągu dziewięciu dni rosyjskie wojsko straciło 11 składów amunicji na okupowanym terytorium Ukrainy

Ukraińcy szukają odpowiedzi na nową-starą strategię Rosjan