Zielony kolor nieba nad Północną Dakotą zaskoczył Amerykanów. Zdjęcia publikowane w mediach społecznościowych naprawdę robią wrażenie. Intensywnie zielony kolor pojawił się na nieboskłonie między 5 a 6 lipca. Na czym polega to zjawisko?

REKLAMA

Zobacz wideo Huragan Dorian. Naukowcy na pokładzie łowców huraganów wlecieli w oko żywiołu

Przeczytaj więcej informacji z kraju i ze świata na stronie głównej Gazeta.pl

Zielone niebo nad USA. Jak powstaje to zjawisko?

Zdjęcia zielonego nieba opublikowane przez mieszkańców USA pokazują, jak zjawisko całkowicie zmieniło krajobraz. Zielone niebo nie pojawia się zbyt często, w dodatku zdarza się tylko w niektórych częściach świata.

Zjawisko zwykle występuje w godzinach popołudniowych - wtedy kąt padania promieni słonecznych sprawia, że żółto-czerwone światło słońca miesza się z błękitnym.

"Zwykle światło pod wysoką chmurą burzową wydaje się niebieskie z powodu rozpraszania przez kropelki wody, ale gdy niebieskie światło jest oświetlane przez czerwone światło zachodzącego słońca, może stać się coraz bardziej zielone. Innym czynnikiem mogącym powodować ten odcień są opady gradu, gdyż rozpraszanie światła na gradzinach lodu może taki efekt wywołać." - wyjaśnia portal dobrapogoda24.pl.



Eksperci wciąż badają, co wywołuje ten niecodzienny efekt.

Pogoda w weekend nie zachwyca. Fala chłodnego powietrza i deszcz

Zielone niebo nad Dakotą Północną. Co zapowiada takie zjawisko?

Chociaż kolor zielony nie kojarzy się z niebezpieczeństwem, to zielone niebo najczęściej zwiastuje intensywne zjawiska pogodowe - silne burze, grad, a nawet tornada.

Tym razem również, bowiem tuż po pojawieniu się zieleni na niebie, nad Dakotą Północną przeszła burza typu derecho. Układem burzowym typu derecho nazywa się burze obejmujące długi i wąski pas lądu. Towarzyszy im bardzo silny wiatr, osiągający w porywach do 120 kilometrów na godzinę, a także opady, deszczu, grad i nawałnice. W środę w Sioux Fall nieprzerwanie przez 45 minut wiał wiatr z prędkością ok. 93 km/h, w porywach do 128 km/h. Wiatr wywracał ciężarówki, zrywał linie energetyczne, pozbawiając tysiące ludzi bez prądu - podaje tvn24.pl.

Zielone zabarwienie na niebie to jednak nie tylko efekt derecho. Federalna Krajowa Agencja Pogodowa (NWS) tłumaczyła, że kolor pojawił się w związku ze sposobem, w jaki duże krople deszczu oraz grad rozpraszają światło - przepuszczają one jedynie światło błękitne, a to w połączeniu z żółtawym niebem przy zachodzie słońca, dało kolor zielony.

Pogoda. Niebawem "czapa gorąca" i afrykańskie powietrze. Do 36 stopni

Amerykanie publikujący zdjęcia, byli pod ogromnym wrażeniem. "Nigdy nie widziałam czegoś takiego!", "Niesamowite kolory!" - pisali.

*******

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina.