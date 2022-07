MSZ Ukrainy: Papież Franciszek nie powinien łączyć wizyt w Moskwie i Kijowie

Papież Franciszek w wywiadzie, którego udzielił 2 lipca Agencji Reutera, poinformował o swoich najbliższych planach. - Możliwe, że kiedy wrócę z Kanady, uda mi się pojechać na Ukrainę - przekazał. Podróż do Ameryki Północnej została zapowiedziana na 24-30 lipca. - Pierwszą rzeczą jest to, by pojechać do Rosji, by pomóc w jakiś sposób, ale chciałbym pojechać do obu stolic - dodał zwierzchnik Kościoła katolickiego.

Ukraina. Dmytro Kułeba: Papież Franciszek nie powinien łączyć wizyt w Moskwie i Kijowie

O zapowiedź papieskich wizyt był pytany minister spraw zagranicznych Ukrainy na antenie ukraińskiej telewizji. Dmytro Kułeba stwierdził, że w kraju są miliony wyznawców katolicyzmu. - Papież Franciszek może przyjechać do Ukrainy każdego dnia, to byłby silny moment inspiracji i wsparcia. Pozwoliłby mu to lepiej zrozumieć przyczyny tej wojny - przekazał.

- Bardzo czekamy na papieża i przypominamy, że zaproszenie pozostaje otwarte. Jesteśmy gotowi dostosować się do jego wizyty, tak jest dla nas ważna. Dla nas, Ukraińców, nie tylko dla rządu w Kijowie, ale na pewno dla całego narodu ukraińskiego. Ale to decyzja papieża, decyzja Watykanu - dodał.

- Papież odgrywa wielką rolę jako rozjemca w polityce międzynarodowej i myślę, że lepiej zrozumiałby przyczyny tej wojny, widząc cierpienie na własne oczy. Umożliwiłoby to znalezienie dodatkowych sposobów zaangażowania go w zakończenie tej wojny lub rozwiązanie pewnych problemów humanitarnych, wywołanych tą wojną - podkreślił szef ukraińskiej dyplomacji, którego cytuje 6 lipca Katolickie Centrum Medialne w Ukrainie.

Dmytro Kułeba dodał, że najważniejsza jest wizyta papieża na Ukrainie, a Franciszek nie powinien łączyć wizyt w Moskwie i Kijowie.

Ukraina zaprasza Franciszka: Czas pogłębić kontakty z tymi, którzy szczerze tego pragną

Do wywiadu papieża Franciszka odniósł się również rzecznik ukraińskiego ministerstwa spraw zagranicznych, który ponowił zaproszenie i wezwał Ojca Świętego do dalszej modlitwy - podała Agencja Reutera.

- Czas pogłębić kontakty z tymi, którzy szczerze tego pragną. Ponawiamy zaproszenie papieża Franciszka do odwiedzenia naszego kraju i zachęcamy do dalszej modlitwy za naród ukraiński - powiedział rzecznik MSZ Oleg Nikolenko.

