Zamach na byłego premiera Japonii. Policja ujęła sprawcę. Na nagraniach widać moment oddania strzałów

W piątek Shinzo Abe przemawiał podczas wiecu wyborczego przed stacją kolejową w mieście Nara w zachodniej części Japonii. W pewnym momencie padły strzały, a zakrwawiony były japoński premier upadł na ziemię. Okazało się, że został postrzelony w klatkę piersiową i szyję.

W sieci pojawiły się nagrania z miejsca zdarzenia:

Zamach na byłego premiera Japonii

Szef japońskiego rządu Fumio Kishida przekazał, że stan polityka jest "bardzo ciężki". Dodał, że modli się o to, by Shinzo Abe przeżył. Jak zaznaczył, do zamachu doszło tuż przed wyborami, które są podstawą demokracji. Sam atak uznał za wyjątkowo haniebny i godny potępienia. Premier zapewnił również, że rząd zrobi wszystko, aby przeprowadzić szczegółowe dochodzenie w sprawie zamachu.

Policja zatrzymała 42-letniego mężczyznę podejrzanego o oddanie strzałów. To Yamagami Tetsuya, były żołnierz, który przyznał funkcjonariuszom, że planował zabić polityka.

Zamach na byłego premiera Japonii. Shinzo Abe jest w "bardzo ciężkim stanie"

Shinzo Abe był premierem przez dwie kadencje (w latach 2006-2007 i 2012-2020), co czyni go najdłużej urzędującym szefem japońskiego rządu w historii. Ustąpił ze stanowiska w 2020 roku, tłumacząc swoją decyzję złym stanem zdrowia. W tym czasie był również przewodniczącym Partii Liberalno-Demokratycznej.