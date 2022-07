Co najmniej dwie organizacje w Rosji utrudniają działania armii i sabotują dostawy sprzętu na front w Ukrainie. Rozkręcają szyny kolejowe i doprowadzają do awarii sieci trakcyjnej. Zostawiają też znak i wzywają do wspólnego oporu przeciw wojnie wywołanej przez Władimira Putina.

