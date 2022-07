Słowacja. Koniec z darmowym chodzeniem po Tatrach. Będą opłaty za wejście do parku TANAP

Park TANAP to szczególne miejsce - został utworzony w 1949 roku, żeby chronić przyrodę w Tatrach. Od tego czasu wejście do parku było bezpłatne. Inaczej było po stronie polskiej - tam opłaty za wejście do parku obowiązują już od dawna - dorośli płacą 8 zł, a osoby nieletnie - 4 zł. Słowacka część parku była bardzo atrakcyjna dla polskich turystów, bo park z darmowym wstępem był znacznie większy, niż ten po polskiej stronie.

REKLAMA

Przeczytaj więcej informacji z kraju i ze świata na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Bożek: Sam widziałem jak ludzie w Tatrzańskim Parku Narodowym dokarmiali zwierzęta. Coś nieprawdopodobnego

Słowacja. Będą bilety na chodzenie po Tatrach

O planie wprowadzenia biletów za wejście poinformował Pavel Majko, dyrektor do spraw administracji TANAP, a wcześniej dyrektor główny tego parku. Przyrodnika cytuje Onet.pl.

- Opłaty będą pobierane na wybranych szlakach jeszcze w tym sezonie wakacyjnym i będą początkowo dobrowolne - zapewnił. Sytuacja zmieni się od kolejnego sezonu.

Słowacja. Ciężarówka jechała pod prąd. Za kierownicą Polak [WIDEO]

- W przyszłym roku bilety będą już obowiązkowe przy wejściu na wszystkie szlaki. Ich wysokość pozostaje jeszcze kwestią uzgodnienia. Będzie to kwota pomiędzy jednym a dwoma euro za osobę dorosłą (5-10 zł). Nie wiadomo jeszcze czy przy wejściu na szlak powstaną kasy biletowe, czy też każdy turysta będzie zobowiązany kupić bilet samodzielnie w internecie - wyjaśnił Majko.

Słowacja. Tragiczny wypadek w Tatrach. Zginęła turystka z Polski

TANAP. Najstarszy słowacki park narodowy

TANAP jest najstarszym parkiem narodowym na terenie Słowacji. Terytorium parku obejmuje częściowo Tatry Wysokie, Tatry Zachodnie i w całości pasmo Tatr Bielskich. Został uznany za rezerwat biosfery UNESCO. Liczy ponad 600 km kwadratowych.

****

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina.