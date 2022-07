W najnowszym wystąpieniu rosyjski prezydent powiedział m.in., że w Federacji Rosyjskiej "nic nie zostało jeszcze poważnie rozpoczęte" - podaje "Ukraińska Pravda". - Jeśli Zachód chce nas pokonać na polu bitwy, to niech to zrobi - mówił Władimir Putin na spotkaniu z przedstawicielami partii parlamentarnych.

- Wiele już słyszeliśmy, że Zachód chce z nami walczyć do ostatniego Ukraińca. To tragedia dla narodu ukraińskiego. Wydaje się jednak, że wszystko do tego zmierza. Ale każdy powinien wiedzieć, że jeszcze nic poważnie nie zaczęliśmy - stwierdził Putin.

Zaznaczył, że Rosja nie odmawia też rozmów pokojowych, ale ci, "którzy odmawiają, powinni wiedzieć, że im dalej w przyszłość, tym trudniej będzie im dojść do porozumienia z nami".

Na koniec rosyjski prezydent stwierdził też, że Zachód przez dekady był agresywny w stosunku do Rosji. Jak mówił, Zachód zmierza w kierunku totalitaryzmu.

Ukraina: Ponad 70 proc. rosyjskich pocisków nie trafia w cel

Ponad 70 procent rosyjskich pocisków nie trafia w cel. Tak wynika z szacunków Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy. Dane obejmują zarówno niekierowane jak i kierowane pociski powietrzne.

Ołeksij Gromow z ukraińskiego Sztabu Generalnego powiedział, że dane te pokazują wysoką skuteczność ukraińskiej obrony przeciwlotniczej i niechęć rosyjskich pilotów do walki.

- Ponad 70 procent niekierowanych i kierowanych pocisków powietrznych trafia w pole, morze lub poza granice lokalizacji naszych wojsk. To pokazuje, jak skuteczny jest nasz system obrony przeciwlotniczej. Dane te pokazują także, że rosyjscy piloci niechętnie wchodzą do strefy zniszczenia naszej obrony przeciwlotniczej, bo nie chcą narażać życia za wykonanie zbrodniczych rozkazów swojego dowództwa - dodał Ołeksij Gromow..

Według informacji ukraińskiego Sztabu Generalnego, od początku wojny wojska rosyjskie przeprowadziły 6 443 loty operacyjno-taktyczne i dokonały 626 uderzeń pociskami manewrującymi typu Iskander i Kalibr. Przedwczoraj Rosjanie wystrzelili 27 rakiet i wykonali 14 nalotów.