Polskie szpitale. Zamknięte oddziały, absurdalne kolejki. Libura: Kryzys w kruchym systemie

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Ministerstwo Zdrowia w Polsce w ciągu ostatniej doby odnotowano nieco ponad 1000 nowych przypadków koronawirusa. To ponowny gwałtowny wzrost liczby zakażeń, który zdaniem ekspertów świadczy o rozpoczynającej się kolejnej, szóstej fali COVID-19.

Okazuje się, że rosnąca liczba zakażeń już ma przełożenie na pracę szpitali.

- Nie chciałbym straszyć, ale w tym tygodniu nie odbyło się u mnie około 10 planowych zabiegów z powodu infekcji pacjentów Sars CoV2. Tendencja jest wzrostowa. COVID-19 szkodzi nie tylko bezpośrednio. Również pośrednio przyczynia się do pogorszenia zdrowia i nie tylko jako longcovid - mówi Gazeta.pl anestezjolog dr Marcin Zasadowski.

W wielu miejscach w Polsce zabiegi planowe nie odbywają się ze względu na ciągłe braki kadrowe i zamknięte oddziały. Pacjenci mają problem z dostaniem się do specjalisty, a czas oczekiwania przekracza czasami półtora roku.

- Każda sytuacja kryzysowa - a taką na pewno byłby znaczący wzrost poważnych zachorowań na koronawirusa - wywołuje w tak kruchym systemie poważne reperkusje. Przesunięcie personelu oznacza przecież, że odkładane są np. zabiegi planowe. Utrudniony dostęp do opieki medycznej oznacza dalsze narastanie długu zdrowotnego: pacjenci później zdiagnozowani z różnymi chorobami mają mniejsze szanse na powrót zdrowia, a ich leczenie będzie droższe - ocenia w rozmowie z Gazeta.pl ekspertka systemów ochrony zdrowia Maria Libura.

- Dla zawodów medycznych praca w sytuacji przewlekłego stresu staje się tym trudniejsza, że w odbiorze polskiej opinii publicznej bardzo silne są głosy tzw. koronasceptyków. A to oznacza, że ich wysiłek nie tylko nie jest doceniany, ale wręcz spotykają się oni z negatywnymi reakcjami - dodaje Libura.

W Polsce brakuje lekarzy. NIL: Coraz więcej specjalistów wyjeżdża

Według raportu OECD "Health at a Glance" na tysiąc mieszkańców mamy w Polsce zaledwie 2,4 lekarza, podczas gdy średnia UE to 3,4. Pod względem dostępności lekarzy znajdujemy się na samym końcu w Unii Europejskiej.

Od 2002 r. liczba lekarzy powyżej 65 lat zwiększyła się o 62 proc. - wynika z danych Ministerstwa Zdrowia. - Coraz więcej osób odchodzi na emeryturę, a nie ma nowych, którzy mogliby przyjść na ich miejsce - mówił w rozmowie z DGP Krzysztof Zaczek, dyrektor Szpitala Miejskiego Murcki w Katowicach.

- Co gorsza, potencjał tych szczupłych kadr jest często marnotrawiony, bo brakuje personelu pomocniczego, m.in. koordynatorów opieki i sekretarek medycznych. Nie pomagają regulacje, które czasem zbyt sztywno przypisują zadania konkretnym pracownikom. System publiczny zbyt mało wykorzystuje też potencjał wielu grup zawodowych, które pomogłyby utrzymać pacjentów w zdrowiu lub pomóc im w samodzielnym funkcjonowaniu: fizjoterapeutów, psychologów, dietetyków czy logopedów - tłumaczy w rozmowie z Gazeta.pl Maria Libura.

Jak podkreśla, niekorzystne warunki zatrudnienia na etacie w placówkach publicznych doprowadziły do utrwalenia się modelu medyka - mikroprzedsiębiorcy, którego ceną jest wieloetatowość, przepracowanie i wysokie ryzyko wypalenia zawodowego. - Wszystko to źle się odbija na jakości pracy w zawodach medycznych, a w konsekwencji - na jakości opieki, jaką otrzymują pacjenci - podsumowuje ekspertka.

Naczelna Izba Lekarska podaje, że kilkuset lekarzy rocznie prosi o zaświadczenie możliwości pracy w Unii Europejskiej. - Do połowy tego roku zaświadczeń wydano już 445, czyli niemal tyle, co w całym poprzednim roku - informuje Łukasz Jankowski, prezes Naczelnej Izby Lekarskiej.

Jak podkreśla, liczba pobieranych deklaracji i zaświadczeń dotyczących możliwości pracy za granicą rośnie. Te dane przeczą ostatnim słowom prezesa PiS. Jarosław Kaczyński przekonywał kilka dni temu, że polscy lekarze, którzy wyjechali do Niemiec, wracają dziś do kraju.

Do problemów przyznaje się także sam NFZ. W raporcie za 2021 roku fundusz zwraca uwagę, że brakuje lekarzy określonych specjalności. Największe braki są m.in. w neurochirurgii, ortodoncji, kardiologii, psychiatrii dziecięcej, gastroenterologii, endokrynologii, okulistyce zabiegowej. "Występują też sytuacje, że lekarze nie są zainteresowani zawieraniem umów z NFZ z uwagi na fakt, że na rynku prywatnym są znacznie lepiej wynagradzani" - piszą autorzy sprawozdania.

Wciąż wiele oddziałów w całej Polsce nie wróciło jeszcze do pracy po pandemii koronawirusa, a wiele z nich znów jest zamykanych.

Bardzo trudna sytuacja panuje w województwie warmińsko-mazurskim, gdzie pacjenci muszą leczyć się w placówkach oddalonych o kilkadziesiąt kilometrów. W Biskupcu zawieszony jest oddział neonatologiczny, a z kolei w Lidzbarku Warmińskim nie funkcjonują obecnie dwa oddziały - wewnętrzny oraz pediatria. Z powodu braków kadrowych także Powiatowy Szpital w Iławie zamknął dwa oddziały - położniczy i pediatryczny. Podobne problemy mają dziesiątki innych placówek.

Dramatycznie brakuje lekarzy w Wielkopolskim Centrum Zdrowia Dziecka. "Nikt się nie przejmuje"

- Od ręki przyjmiemy 10 pediatrów - mówi rzeczniczka Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka Urszula Łaszyńska. Jak zaznacza, brakuje również anestezjologów, neurologów czy chirurgów. Szpital mierzy się z brakami kadrowymi, a lekarze domagają się podwyżek.

"Lex maluchy za kraty" przegłosowane. Co zmienia kontrowersyjna ustawa?

"Na przyjęcie do sali segregacji czeka się parę godzin i następne parę godzin do przyjęcia do lekarza. Moje dziecko jest odwodnione, wymiotuje i ma ostrą biegunkę oraz się słania na nogach. Tu się nikt tym nie przejmuje" - alarmowała jedna z czytelniczek portalu e-poznan.

Od 15 kwietnia 2022 r. zamknięty został oddział pediatryczno-reumatologiczny w szpitalu im. Falkiewicza na wrocławskim Brochowie. Efekt jest taki, że inne pediatrie we Wrocławiu są tak oblegane, że nie mogą przyjąć wszystkich pacjentów. Rodzice muszą często jechać nawet kilkadziesiąt kilometrów dalej.

W Krakowie 466 dni oczekiwania do chirurga. "Jedna lekarka przyjmuje przez 12 godzin"

W Kraśniku do poradni endokrynologicznej czeka się cztery miesiące, a do poradni gastrologicznej nawet osiem miesięcy. - Przyjmuje tylko jedna lekarka przez 12 godzin - poinformował w czasie konferencji prasowej dyrektor Szpitala Powiatowego ZOZ Michał Jeliński.

Najbliższy wolny termin na wizytę u chirurga naczyniowego w Krakowie jest dostępny za 466 dni, a u neurochirurga za 459. Na początku lipca w szpitalu Narutowicza w Krakowie odwołano kilkanaście planowych zabiegów, bo anestezjolog zachorował i poszedł na L4.

- W związku z ograniczoną liczbą lekarzy tej specjalności, nie było możliwości zapewnienia zastępstwa w tak krótkim czasie - tłumaczyła Agnieszka Marzęcka-Wójcik, rzeczniczka szpitala.

W woj. lubelskim czas oczekiwania do kardiologa wynosi półtora roku, a do kardiologa dziecięcego nawet do dwóch lat.

"Kobieta w ciąży z krwotokiem została odesłana", "Mężczyzna z pękniętym tętniakiem czekał na SOR przez sześć godzin"

Młoda kobieta w ciąży z ostrym bólem brzucha trafiła w Boże Ciało do szpitala w Sławnie, gdzie nikt jej nawet nie zbadał. - Na nocnej, świątecznej opiece była tylko pielęgniarka, która zmierzyła mi ciśnienie, twierdząc, że lekarz jeden pojechał godzinę temu, a drugi może za godzinę przyjedzie - relacjonowała kobieta w rozmowie z TVP.

Mimo próśb o pomoc do pacjentki nie zszedł żaden lekarz, a po ratunek musiała jechać do Słupska. - Okazało się, że to była ciąża pozamaciczna, która pękła. Lało się do brzucha, było 2,5 litra krwi w brzuchu. Ciśnienie na bloku operacyjnym było 50/30 - wspomina pacjentka.

Przyłębska o mailu Dworczyka: Nawet jeśliby był prawdziwy...

Z kolei w Bielsku Białej mężczyzna z pękniętym tętniakiem mózgu spędził w karetce aż 6 godzin przed SOR-em bielskiego Szpitala Wojewódzkiego.

MZ zapowiada reformę. Eksperci sceptyczni

7 lipca, w czasie 58. posiedzenia Sejmu, została przekazana informacja bieżąca w sprawie reformy obejmującej zmiany w podstawowej opiece zdrowotnej. Zakłada ona zmianę sposobu finansowania POZ, więcej badań diagnostycznych, promowanie profilaktyki, opieka koordynowana w najbardziej występujących schorzeniach.

Minister zdrowia poinformował o tym, od października POZ czekają zmiany związane z opieką koordynowaną. - Wprowadzamy koordynację całego procesu leczenia. W opiece koordynowanej będzie znacznie większa pula badań. Na poziomie podstawowym ma być rozwiązanych jak najwięcej problemów - mówił.

Wątpliwości w kwestii reformy POZ ma Jacek Krajewski, specjalista medycyny rodzinnej i prezes Federacji Porozumienie Zielonogórskie. "Wprowadzenie skoordynowanej opieki zdrowotnej w ramach POZ jest niezbędne. Jednakże obecny kształt projektu nosi raczej znamiona eksperymentu niż dobrze przemyślanego i przedyskutowanego z wieloma środowiskami pomysłu na poprawę jego funkcjonowania. Nie twórzmy POZ dwóch prędkości" - apeluje.