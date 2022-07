Holandia. Ginekolog leczył pacjentki z niepłodności. Został ojcem 41 dzieci

W 2021 roku do szpitala, w którym wcześniej znajdowała się placówka, gdzie leczył Beek, zgłosiło się 21 dzieci. Ich DNA wykazało zgodność z DNA lekarza, który leczył ich matki z niepłodności. Wówczas badania nad sprawą rozpoczął profesor Didi Braat z Centrum Medycznego Uniwersytetu im. Radbouda w Nijmegen.

Holandia. Ginekolog leczył kobiety z niepłodności. Wykorzystywał do tego swoje nasienie

Ginekolog Jos Beek w latach 70. i 80. ubiegłego wieku pracował w nieistniejącym już szpitalu świętej Elżbiety w Leiderdorp w Holandii, który później stał się częścią szpitala Alrijne Zorggroep. Leczył pacjentki z niepłodności. Zgodnie z zapewnieniami lekarza, kobiety poddawane sztucznemu zaplodnieniu miały otrzymać nasienie anonimowego mężczyzny.

Okazuje się jednak, że Beek wykorzystywał własne nasienie - informuje holenderski portal nos.nl. Według najnowszych badań, był on ojcem aż 41 dzieci, z czego dwoje zmarło na chorobę genetyczną w ciągu pierwszego roku życia. Okazuje się, że lekarz był nosicielem rzadkiej choroby genetycznej, jednak nie podano informacji, jakie to schorzenie.

Jedna z kobiet, która leczyła się u Beeka, również była nosicielką tej choroby. To właśnie jej dwójka dzieci zmarła w pierwszym roku życia. - Ważne jest, aby pozostałe dzieci wiedziały o tym, że mogą być nosicielami genu wywołującego chorobę genetyczną - powiedział Peter Jue z zarządu Alrijne Zorggroep. Z tego względu szpital po raz kolejny apeluje do rodziców, którzy leczyli się u Beeka oraz ich dzieci, aby sprawdzić, czy do ich poczęcia lekarz wykorzystał swój materiał genetyczny.

Wcześniej ustalono, że Beek zajmował się leczeniem niepłodności w latach 1973-1986. Z najnowszych badań wynika jednak, że zajmował się tym przynajmniej do 1989 roku. Pierwsze dziecko lekarza urodziło się w 1975 roku, a ostatnie w 1990.

To piąty ginekolog w Holandii wykorzystujący własny materiał genetyczny w leczeniu niepłodności

Jos Beek nie był jedynym holenderskim ginekologiem, który do leczenia niepłodności wykorzystywał własne nasienie. Taką samą praktykę stosowało czterech innych lekarzy w tym państwie. Do podobnych przypadków dochodziło także w innych krajach. Dr Quincy Fortier ze Stanów Zjednoczonych został ojcem 24 dzieci, z kole Kanadyjczyk Norman Barwin jest ojcem 17 dzieci.

