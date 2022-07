Białoruski generał grozi Polsce. "Uderzymy przede wszystkim w infrastrukturę"

Zastępca szefa Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Białorusi generał dywizji Rusłan Kosygin powiedział, że w przypadku "prowokacji ze strony Zachodu" siły białoruskie uderzą przede wszystkim w polską infrastrukturę - podaje portal Ukraińska Pravda.

W jego ocenie prowadzone działania w zakresie rozmieszczenia systemu obrony przeciwrakietowej USA w Europie zasługują na szczególną uwagę "z punktu widzenia wyzwań i zagrożeń militarnych".

Prokremlowski serwis internetowy TASS poinformował, że kraje Zachodu opracowują w ten sposób plan ataku na Mińsk i Moskwę.

Kosygin: Polska zamienia się w poligon

- Terytorium Polski, podobnie jak krajów bałtyckich, zamienia się w poligon, na którego terenie USA planują rozpętać kolejny krwawy konflikt w Europie przeciwko Federacji Rosyjskiej i jej sojusznikom - powiedział Kosygin.

Wojskowy zaznacza, że zakres przygotowań wojskowych Zachodu, w tym na terytorium Polski, świadczy o systematycznym opracowywaniu przez Waszyngton i Brukselę mechanizmów tworzenia zgrupowań wojsk dla ich ewentualnego użycia w określonych rejonach operacyjnych.

Rakiety Patriot dodatkowym zabezpieczeniem dla NATO

W marcu rzecznik prasowy sił amerykańskich w Europie, kapitan Adam Miller poinformował, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski dwie baterie rakiet Patriot. Jest to system rakietowy ziemia-powietrze przeznaczony do obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej.

System zaprojektowano do zwalczania załogowych i bezzałogowych statków powietrznych, w tym samolotów i helikopterów, oraz pocisków rakietowych.

W 2018 roku Polska podpisała kontrakt na zakup dwóch baterii Patriot. Według zapowiedzi MON mają one trafić do Polski na przełomie 2022 i 2023 roku.

Jeszcze w czerwcu USA przekazały, że zamierzają przekazać dla Ukrainy system obrony przeciwrakietowej średniego zasięgu NASAMS. Taki system używany jest m.in. do obrony przestrzeni powietrznej nad Waszyngtonem.