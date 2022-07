Boris Johnson podał się w czwartek do dymisji. Jego rezygnacja wzbudziła ogromne poruszenie, a do sprawy odniósł się nawet Kreml. - Naprawdę nas nie lubi - i my jego też nie lubimy - powiedział rzecznik Władimira Putina Dmitrij Pieskow.

