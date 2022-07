Służba Bezpieczeństwa Ukrainy regularnie publikuje w sieci nagrania przechwyconych od Rosjan rozmów. Jak czytamy w komunikacie z 6 lipca, "najeźdźcy tylko marzą o powrocie do domu żywymi".

Rosjanin przerażony widokiem poległych w Ukrainie: Tu jest tylko mięso

Żołnierz na nagraniu mówi o traumie wywołanej przez widok stosów ciał poległych. - Cholera, tak bardzo chcę wrócić do domu, to wszystko jest takie bolesne - zaczyna rozmowę ze swoją partnerką. Jak podkreśla, gdy wróci do domu, odwiedzi cmentarz, na którym pochowana jest jego babcia, jego "anioł stróż". - Potem pójdę do klasztoru, odwiedzę wszystkie kościoły. Wiem, że Bóg mnie ochroni - dodaje.

- Wiesz, ile trupów widziałem? Jakich ty nigdy w życiu nie widziałaś: bez głowy, bez nóg, bez tułowia, bez niczego [...]. Po prostu przychodzą, zbierają, wyrzucają części, kawałki. Ciemność, nigdy się z tego nie podniosę. Tu jest tylko mięso [...] Nie wyobrażam sobie świata, w którym trzeba płacić rachunki, w którym jeżdżą samochody... Tu samochody nie jeżdżą, są zepsute drogi [...] Tu wszystko zostało wysadzone, nie ma ludzi, jest zwykły chaos. Nie wyobrażasz sobie, nie masz pojęcia, co się tutaj dzieje. Nie wiem, jak mam wrócić do normalnego życia - przyznaje. A SBU przypomina natomiast, że wszyscy okupanci, którzy chcą się poddać, mogą zatelefonować na specjalną infolinię.



Rosyjska armia straciła na Ukrainie prawie 36 tysięcy 650 żołnierzy. Poinformował o tym sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Według jego danych, w ciągu ostatniej doby (6 lipca) Rosjanie stracili około 150 ludzi. Siły rosyjskie straciły też łącznie 1602 czołgi, 3797 pojazdów pancernych, 815 systemów artyleryjskich, 217 samolotów, 187 śmigłowców, 155 pocisków manewrujących i 15 okrętów. Ukraiński sztab generalny poinformował, że Rosjanie ponieśli największe straty na kierunku awdijiwskim i bachmuckim.

