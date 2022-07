MSZ potwierdza: Polak został zatrzymany w Iranie. "Podejmowane są działania konsularne i dyplomatyczne"

"Ministerstwo Spraw Zagranicznych potwierdza, że we wrześniu 2021 roku w Iranie został pozbawiony wolności polski obywatel" - przekazał resort w czwartkowym komunikacie. To reakcja na doniesienia irańskiej państwowej telewizji, która poinformowała, że Polak został zatrzymany w związku z rzekomym szpiegostwem. Zatrzymany obywatel to naukowiec związany z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu.

