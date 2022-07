Ukraina zajęła samolot i śmigłowiec Wiktora Medwedczuka. Maszyny oligarchy posłużą ukraińskiej armii

Portal Militarnyj podaje, że przejęte maszyny Wiktora Medwedczuka to samolot Gulfstream G650 ER i wielozadaniowy lekki śmigłowiec towarowo-pasażerski Bell 427.

REKLAMA

Kim jest Wiktor Medwedczuk?

Ukraiński oligarcha Wiktor Medwedczuk to były lider prorosyjskiej i eurosceptycznej Opozycyjnej Platformy - Za Życie, a zarazem przyjaciel i ojciec chrzestny córki Władimira Putina. 24 lutego, a więc w dniu, gdy Rosja rozpoczęła inwazję na Ukrainę, 68-letni polityk uciekł z aresztu domowego, który odbywał po oskarżeniu o zdradę stanu. W połowie kwietnia został schwytany przez ukraińskie służby bezpieczeństwa. Medwedczuk apelował do władz Rosji, aby zgodziły się wymienić go na obrońców Mariupola i przybywających w mieście cywilów, ale Kreml zignorował tę prośbę.

Już w kwietniu Łyczakowski Sąd Rejonowy we Lwowie zdecydował o zajęciu majątku Medwedczuka i jego żony Oksany Marczenko. Mowa o łącznie 154 nieruchomościach i ruchomościach: 26 samochodach, 30 działkach, 23 domach, 32 mieszkaniach, 17 miejscach parkingowych oraz jachcie "Royal Romance" z 2015 roku. Skonfiskowane zostały także udziały 25 spółek, których właścicielem jest Mewedczuk lub Marczenko.

Zobacz wideo Od lat popierają Putina. Teraz odczuli to na własnej kieszeni

USA chcą przejąć samoloty Romana Abramowicza

Na początku czerwca Ministerstwo Handlu Stanów Zjednoczonych nakazało zajęcie samolotów rosyjskiego oligarchy Romana Abramowicza. Wyprodukowane w USA Boeing 787 Dreamliner i Gulfstream G650 ER odbyły podróże do Rosji bez stosownych licencji. Amerykański sąd uznał, że doszło do naruszenia przepisów eksportowych oraz pogwałcenia sankcji.

Więcej wiadomości ze świata znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl >>>

Władze amerykańskie twierdzą, że samoloty wylatywały z Rosji bez uzyskania licencji Departamentu Handlu. Samoloty i ich części podlegają przepisom eksportowym ze względu na ich potencjalne zastosowanie wojskowe i konsekwencje dla bezpieczeństwa narodowego.

Amerykański sąd uznał, że to wystarczający powód, by wydać nakaz zajęcia samolotów. Ponadto Departament Handlu ogłosił nałożenie kar administracyjnych na Abramowicza. Jeśli zostanie uznany za odpowiedzialnego za złamanie wspomnianych przepisów, grzywna może być równa wartości samolotów, które wyceniane są na 400 mln dolarów.



***

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina >>>