Afganistan nie będzie już głównym sojusznikiem USA spoza NATO. Biden odbiera status

Stany Zjednoczone formalnie uznały Afganistan za głównego sojusznika spoza NATO w 2012 r., czyli dekadę po rozmieszczeniu tam swoich wojsk w następstwie ataków terrorystycznych z 11 września. Status głównego sojusznika spoza NATO pozwalał Afganistanowi na otrzymanie od USA pomocy wojskowej i szkoleń żołnierzy.

Stany Zjednoczone wycofały wszystkie swoje siły z Afganistanu w sierpniu 2021 r. Od tego czasu zarówno NATO jak i USA wstrzymały wszelkie wsparcie militarne dla tego kraju, choć nadal udzielają pomocy humanitarnej.

Po uchyleniu statusu Afganistanowi USA będą miały 18 głównych sojuszników spoza NATO - podaje Departament Stanu. Są to: Argentyna, Australia, Bahrajn, Brazylia, Kolumbia, Egipt, Izrael, Japonia, Jordania, Kuwejt, Maroko, Nowa Zelandia, Pakistan, Filipiny, Katar, Korea Południowa, Tajlandia i Tunezja.

Talibowie u władzy. Afgańczycy mierzą się z kryzysem głodu. Kobiety znów pozbawiane są praw

W połowie sierpnia zeszłego roku z Kabulu wycofywały się ostatnie amerykańskie wojska, uciekł prezydent Afganistanu, siły zbrojne przestały walczyć, a talibowie przejęli władzę. W kraju nie ma już wojny domowej, jest za to potężny kryzys.

Nawet połowa mieszkańców mierzy się widmem głodu, a milionowi dzieci grozi śmierć z niedożywienia. Gospodarka - dotychczas uzależniona od pomocy zagranicznej - załamała się wraz z wyjazdem organizacji międzynarodowych i przedstawicielstw innych państw, wprowadzeniem nowych praw przez talibów oraz zamrożeniem afgańskich rezerw na zagranicznych kontach.

Według prognoz Światowego Programu Żywnościowego 22,8 mln ludzi - ponad połowa populacji Afganistanu - będzie dotkniętych skrajnym brakiem żywności w tym roku, z czego 8,7 mln znajdzie się w warunkach klęski głodu.

Piekło kobiet w Afganistanie. "Są teraz niewidzialne"

Wbrew zapewnieniom talibów, że po objęciu przez nich władzy prawa kobiet i dziewczynek w Afganistanie nie będą naruszane, z całego kraju płyną doniesienia o narastających prześladowaniach i wykluczaniu kobiet ze sfery publicznej. Talibowie zakazali im już m.in. udzielania się w sporcie i obecności na stadionach; dziewczęta nie mogą uczęszczać do szkół; Ministerstwo Promocji Cnót i Zapobiegania Występkom nakazało afgańskim kanałom telewizyjnym, aby zaprzestały pokazywania filmów i telenowel z aktorkami.

Afgankom zakazano ponadto dłuższych wyjść z domu bez męskiego opiekuna i wyznaczono im konkretne dni i pory, kiedy mogą przebywać w publicznych parkach. A jeśli już wychodzą - muszą mieć zakryte twarze. Szykany dotyczą również ich pracy. Urzędniczkom zatrudnionym uprzednio w administracji talibowie przekazali, by nie powracały do pracy do czasu opracowania przez rządzących "nowego planu".



