Rząd Johnsona na granicy upadku, nadal twarde "nie" ws. dymisji. Jeszcze dziś m.in. rozmowa z królową

W ciągu ostatniej doby z rządu Borisa Johnsona odeszło już 36 osób. Według brytyjskich mediów delegacja wysoko postawionych członków rządu przekonywała brytyjskiego premiera, by podał się do dymisji - ale bezskutecznie. - On jest przekonany, że nie zrezygnuje - przekazał brytyjskim mediom jeden z delegatów. Johnson wykluczył także rozpisanie przedterminowych wyborów, które mogłyby być dla niego szansą na uratowanie posady.

Toby Melville / AP / AP