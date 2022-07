Wojna w Ukrainie. ISW: Rosjanie chcą obalić ukraiński rząd i zająć kolejne obwody

ISW poinformowało, że 5 lipca Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Rosji Nikołaj Patruszew oświadczył, że Rosja będzie prowadzić wojnę w Ukrainie do czasu, aż osiągnie wyznaczony cel - "ochrony ludności cywilnej przed 'ludobójstwem', denazyfikacją' i demilitaryzację Ukrainy oraz zobowiązaniem Ukrainy do trwałej neutralności między Rosją a NATO" - taki właśnie nieprawdziwy, propagandowy przekaz prowadzi Rosja od początku wojny.

ISW o wojnie w Ukrainie: Rosyjskie przywództwo wojskowe będzie nadal dążyło do postępów

Słowa Patruszewa prawie w całości powtarzają to, co prezydent Władimir Putin mówił w dniu wybuchu wojny (24 lutego), uzasadniając jej rozpoczęcie. ISW wnioskuje, że w związku z tymi wypowiedziami, Putinowi nie wystarczy zdobycie obwodu ługańskiego, aby zakończyć działania wojenne.

"Rosyjskie przywództwo wojskowe będzie nadal dążyło do postępów poza obwodami donieckim i ługańskim, a Kreml przygotowuje się do przedłużającej się wojny z zamiarem zajęcia znacznie większych części Ukrainy" - czytamy w raporcie. Poza tym według ISW Moskwa nadal będzie dążyć do upadku rządu w Kijowie i wybrania takiego, który nie będzie dążył do integracji z Zachodem.

Choć Kreml planuje zajmować kolejne tereny Ukrainy, to morale rosyjskich żołnierzy mogą stać mu na drodze. Główny zarząd wywiadu ministerstwa obrony Ukrainy poinformował na kanale Telegram o wprowadzeniu zakazu sprzedaży alkoholu rosyjskim wojskowym na okupowanych terenach obwodu zaporoskiego. Jest to spowodowane dużym spożyciem wyrobów alkoholowych wśród żołnierzy stacjonujących w Ukrainie.

Na skutek nadużywania alkoholu żołnierze coraz częściej opuszczają miejsca służby, przebywają na pozycjach ogniowych w stanie nietrzeźwym i naruszają reguły posługiwania się bronią. Dochodzi także do licznych wypadków drogowych. Główny zarząd wywiadu ministerstwa obrony Ukrainy powiadomił o przechwyceniu rozmowy telefonicznej pomiędzy separatystami "Donieckiej Republiki Ludowej", którzy mówili o strzelaniu pod wypływem alkoholu między oddziałami separatystów.

