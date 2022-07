Departament Stanu USA poinformował, że Anthony Blinken nie spotka się z Siergiejem Ławrowem na rozmowę, chociaż obaj politycy będą na szczycie G20 w Indonezji. Konferencja ministrów spraw zagranicznych państw z grupy G20 odbędzie się w tym tygodniu na wyspie Bali. - Chcielibyśmy, by Rosjanie podali nam jeden powód, dla którego mielibyśmy z nimi rozmawiać w formacie bilateralnym. Tymczasem Moskwa wciąż nasila brutalną wojnę przeciwko narodowi ukraińskiemu - wyjaśniał decyzję amerykańskiego MSZ rzecznik Departamentu Stanu Ned Price.

Maria Zacharowa odpowiada na stanowisko USA. Cytuje tekst piosenki Britney Spears z 1998 roku

Na oświadczenie Stanów Zjednoczonych zareagowała już rzeczniczka MSZ Rosji. Maria Zacharowa w środę 6 lipca udostępniła na swoim profilu na Telegramie wiadomość, w której zwraca się bezpośrednio do amerykańskiego urzędnika.

"Ned, twoje oświadczenie brzmi jak słowa piosenki" - napisała rzeczniczka, po czym przytoczyła refren piosenki Britney Spears. Chodzi o utwór "...Baby One More Time", który miał premierę w 1998 roku.

"My loneliness is killing me (And I), I must confess, I still believe, When I'm not with you I lose my mind, Give me a sign, Hit me baby one more time" - zacytowała Zacharowa. Tekst ten można przetłumaczyć następująco:

Moja samotność mnie dobija (i ja) Ja muszę wyznać, że wciąż wierzę (wciąż wierzę),Gdy nie jestem z tobą, tracę zmysły,Daj mi jakiś znak Traf kochanie do mnie jeszcze raz.

Ostatnie zdanie piosenki tłumaczone jest też jako "uderz mnie kochanie jeszcze raz" - z tego też powodu tekst ten odrzucili muzycy z zespołu Backstreet Boys. Później zarzucano artystce, że utwór nawołuje do przemocy domowej. Britney Spears w jednym z wywiadów wyjaśniła, że "hit me baby" powinno być odczytane jako "oczaruj mnie, urzeknij".

Zacharowa odpowiada słowami piosenki, którą sama napisała. "Niebawem odlecę"

Następnie Zacharowa napisała: "A ja odpowiem słowami z June Song" - anglojęzycznej piosenki napisanej przez samą rzeczniczkę dla 25-letniej rosyjskiej piosenkarki Lusi Czebotiny:

"So June is over, Your power is lower, And I’m gonna fly, Away from this lie" - co można przetłumaczyć następująco: "Czerwiec się kończy, Twoja moc słabnie, Niebawem odlecę, Z daleka od tego kłamstwa".

