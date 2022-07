Trzęsienie w rządzie Johnsona - fala rezygnacji, nieoficjalnie: "doradzają mu dymisję". On się broni

Posłowie Partii Konserwatywnej krytykują premiera Borisa Johnsona, wzywają go do odejścia i masowo podają się do dymisji. Od wtorku rządowe stanowiska opuściło już prawie 30 osób. Sam Johnson podkreśla, że nie odejdzie. - Zamierzamy kontynuować swoją pracę - mówi.

