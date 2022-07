Siergiej Ławrow, minister spraw zagranicznych Rosji, skomentował wyciek rozmowy Władimira Putina z prezydentem Francji. Zdaniem rosyjskiego polityka było to naruszenie "etykiety dyplomatycznej". Jego zdaniem Rosja nie ma jednak powodu do wstydu. - Zawsze mówimy to, co myślimy i jesteśmy gotowi odpowiedzieć za te słowa i wyjaśnić nasze stanowisko - powiedział.

4 Evgenia Novozhenina / AP / AP Otwórz galerię Na Gazeta.pl