Były prezydent Rosji, obecnie zastępca przewodniczącego Rady Bezpieczeństwa - Dmitrij Miedwiediew, nawiązując do swojego przemówienia, które wygłosił podczas Międzynarodowego Forum Prawego w Petersburgu, odniósł się do kwestii ukarania kogokolwiek za "operację wojskową" w Ukrainie i postawienia przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości w Hadze.

Dmitrij Miedwiediew o sądzeniu działań Rosji: Kim jest ten śmiałek lub idiota wzywający do tych działań?

Dmitrij Miedwiediew w ostatnim czasie zdobywa zainteresowanie zagranicznych mediów głównie za sprawą absurdalnych wypowiedzi, które uderzają w Zachód. W swoim najnowszym poście na Telegramie ponownie grozi wojną nuklearną.

"Nazwałem szaleństwem wszelkie próby tworzenia trybunałów lub sądów dla tak zwanego dochodzenia w sprawie działań Rosji. Te propozycje są nie tylko prawnie nieważne. Pomysł karania kraju, który ma największy potencjał jądrowy, jest absurdalny sam w sobie. I potencjalnie zagraża istnieniu ludzkości" - napisał Dmitrij Miedwiediew w środę 6 lipca.

"Kim jest ten śmiałek lub idiota wzywający do tych działań?" - zapytał, odpowiadając po chwili na pytanie. Wymienił Stany Zjednoczone, które według polityka, chcą postawić Moskwę przed międzynarodowymi trybunałami - podczas, gdy same nigdy nie poniosły odpowiedzialności za "własną działalność wojenną".

"Wietnam i Korea, Jugosławia i Irak, Kuba, Afganistan i Syria dobrze wiedzą, jak katastrofalne są skutki takich inwazji - lista jest długa i stale aktualizowana. Ameryka od zakończenia II wojny światowej zabiła ponad 20 milionów ludzi w 37 krajach - wynika z badania opublikowanego w Global Research. Pomyślcie o tym - ponad 20 milionów! Autor tego artykułu, James A Lucas, zadaje uczciwe pytanie: ile "9/11" USA zainscenizowało w innych państwach? Odpowiedź brzmi: około dziesięciu tysięcy" - napisał dalej Miedwiediew, którego wpis nastawiony jest na dezinformację.

"USA i ich bezużyteczne kundle powinni pamiętać słowa Pisma Świętego"

Według polityka proces przeciwko Rosji będzie pokazowy i zostanie zorganizowany przez tych, którzy wierzą we własną bezkarność i brak jurysdykcji, ale - jak podkreślił - im się to nie uda. "Kto więc urządzi nam pokazowy proces? Ci, którzy bezkarnie zabijają ludzi i popełniają zbrodnie wojenne, ale nie spotykają się z realnym potępieniem w finansowanych przez siebie strukturach międzynarodowych? Ci, którzy tak mocno wierzyli w swoją wyjątkowość i bezkarność? Ci, którzy wierzą, że mają prawo sądzić innych, ale być poza jurysdykcją jakiegokolwiek sądu Bożego? Z Rosją to się nie uda" - napisał były prezydent Rosji.

"Bardzo dobrze to rozumieją. Dlatego brudne psy wojny obrzydliwie szczekają. USA i ich bezużyteczne kundle powinni pamiętać słowa Pisma: 'Nie sądźcie, aby nie być osądzonym'" - napisał. "Aby pewnego dnia nie przyszedł do ich domu wielki dzień Jego gniewu. I któż może się ostać?" - podsumował Dmitrij Miedwiediew, nawiązując do Apokalipsy św. Jana.

