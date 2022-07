Ukraińskie Dowództwo Operacyjne "Południe" poinformowało o akcji saperów, którzy zostali wezwani na pomoc do psa. Ranne zwierzę znaleziono w rowie pośród śmieci, wśród których ukryte zostały ładunki wybuchowe. "Jedyne co uratowało Lisa przed śmiercią, to fakt, że nie mógł chodzić" - napisali wojskowi.

