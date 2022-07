Portal Meduza dotarł do wytycznych skierowanych do rosyjskich kandydatów do wyborów samorządowych. Dokument określa cztery linie, według których politycy powinni poruszać ze swoimi wyborcami kwestię napaści Rosji na Ukrainie. Mowa m.in. o "położeniu kresu ukraińskiemu reżimowi neonazistowskiemu".

Mikhail Metzel / AP