Rumunia. Wypadek autokaru z polskimi turystami. Kierowca zginął. Są ranni

Jak podaje portal TVN24, do wypadku doszło we wtorek, w miejscowości Moisei w okręgu Maramures w Rumunii. Łukasz Jasina, rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych, przekazał, że pojazd uderzył w budynek. Autokarem podróżowało 49 obywateli Polski. Poinformował także, że rannych zostało 7 osób, a ich obrażenia nie są ciężkie.

- Jedna osoba zmarła, był to polski kierowca. Służby rumuńskie informują, że akcja jest zakończona - przekazał rzecznik MSZ.

W sieci pojawiają się nagrania z miejsca zdarzenia:

Świadkowie udzielali pomocy przed przyjazdem służb

Lokalne media podawały wstępnie, że w autokarze było 51 Polaków, a do szpitala trafiło co najmniej osiem osób. Rumuński Generalny Inspektor do spraw Sytuacji Nadzwyczajnych poinformował, że pozostałe osoby, które podróżowały autokarem zostało ulokowanych w pobliskim pensjonacie.

Świadkowie zdarzenia poinformowali lokalną prasę, że udzielali pomocy rannym, zanim na miejsce przybyli ratownicy.