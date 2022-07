Kadyrow ogłosił kapitulację Ukrainy, wykorzystując fałszywego Zełenskiego. "Ciąg dalszy nastąpi..."

Czeczeni, którzy biorą udział w wojnie w Ukrainie po stronie Rosji, nazywani są "wojskami tiktokowymi". To za sprawą nagrań, na których żołnierze tego kraju "atakują" Ukraińców, strzelając do drzew w lesie czy do niewidzialnych pociągów. W podobnie absurdalny sposób postanowił zadziałać także przywódca Czeczenii. Ramzan Kadyrow w swoim propagandowym nagraniu wykorzystał aktora, który jest ucharakteryzowany na Wołodymyra Zełenskiego.

