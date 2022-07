Co dalej z planem KE? Parlament Europejski zdecyduje ws. unijnego finansowania gazu i atomu

"W środę Parlament podejmie decyzję, czy zablokować plan Komisji Europejskiej, by sklasyfikować energię jądrową i gazową jako zrównoważoną środowiskowo, co oznaczałoby, że projekty w tym zakresie mogłyby skorzystać z finansowania UE" - zapowiada na swoich stronach internetowych Parlament Europejski.

Jak wskazano, sprzeciwili się temu wcześniej posłowie z parlamentarnej Komisji Spraw Gospodarczych i Komisji Ochrony Środowiska.

"System klasyfikacji zrównoważonej działalności gospodarczej jest znany jako 'taksonomia' UE" - wyjaśnia Parlament Europejski.

Taksonomia. Parlament Europejski podejmie decyzję

Uwzględnienie energii jądrowej i gazu jako paliw przejściowych w odchodzeniu od węgla utorowałoby drogę do unijnego dofinansowania, o co zabiegała między innymi Polska. Warszawa od dawna mówi, że nie jest w stanie szybko przejść od węgla do energii ze źródeł odnawialnych.

Komisja Europejska uwzględniła postulaty Polski i przedstawiła propozycję w tej sprawie na początku lutego do decyzji krajów członkowskich i Europarlamentu. Jeśli cały Parlament Europejski zdecyduje o odrzuceniu propozycji, wtedy Komisja będzie ją musiała zmienić albo wycofać, co będzie oznaczało zablokowanie unijnego dofinansowania w gaz i atom. Z kolei wśród państw członkowskich, mimo niektórych głosów niechętnych, większość zgadza się na propozycję Komisji Europejskiej.

