Zobacz wideo Ofiary bomb atomowych. Te nagrania były tajne do lat 70-tych

Chodzi o zdjęcie zrobione przez fotografa Associated Press Nicka Uta w 1972 roku. Przedstawia ono dzieci, w tym właśnie poparzoną napalmem dziewczynkę. To dziewięcioletnia wówczas Phan Thi Kim Phuc. Fotografia ta stała się symbolem tragicznej wojny w Wietnamie.

REKLAMA

Kim Phuc, czyli 'Napalm Girl', towarzyszyła ukraińskim uchodźcom w drodze z Warszawy do Kanady Fot. Nick Ut / AP Photo

Więcej wiadomości na stronie głównej Gazeta.pl

Włochy. W Dolomitach może oderwać się kolejny kawałek lodowca

"Napalm Girl" towarzyszyła ukraińskim uchodźcom

Zdjęcie to została zamieszczone również na samolocie, którym uchodźcy z Ukrainy zostali przetransportowani z Warszawy do kanadyjskiego miasta Regina. Phan Thi Kim Phuc powiedziała, że chce, aby jej historia i praca na rzecz uchodźców były przesłaniem pokoju. Wraz ze swoim mężem Bui Huy Toanem przyleciała z Toronto, aby wziąć udział w akcji humanitarnej - podkreśla Associated Press.

Uchodźcy, którzy wylecieli z Warszawy - głównie kobiety i dzieci, otrzymali od Kanady wizy humanitarne. Według ONZ prawie 5,5 miliona uciekających przez wojną z Ukrainy osób zarejestrowało się w organizacjach humanitarnych w Europie.

Kanada jest jednym z wielu krajów zachodnich, które zaoferowały ukraińskim uchodźcom pomoc.

Phan Thi Kim Phuc, po 50 latach, przeszła ostatni zabieg przywracający jej sprawność i ograniczający ból. Kobieta została poddana 12 zabiegom laserowym. - Po tych zabiegach mój ból znacząco zelżał - mówiła.

Białoruś. Zrujnowana kwatera żołnierzy AK w Mikuliszkach. "Akt wandalizmu"