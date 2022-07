USA. Po 27 latach pracy dostał kubek i słodycze. Internauci zebrali dla niego ponad 300 tys. dolarów

54-letni Kevin Ford przez 27 lat pracował w Burger Kingu, nie biorąc nawet jednego dnia wolnego. Za to firma nagrodziła go biletem do kina, kubkiem ze Starbucksa i słodyczami. Użytkowników internetu poruszyła historia mężczyzny. Postanowili wesprzeć zbiórkę.

Twitter/@PXPSecurityInve