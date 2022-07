Służby Bezpieczeństwa Ukrainy opublikowały w sobotę 2 lipca przechwyconą przez wywiad rozmowę telefoniczną jednego z rosyjskich żołnierzy. "To jedno z najostrzejszych przechwyconych nagrań" - skomentowały w udostępnionym komunikacie. Mężczyzna, walczący na południu, relacjonował żonie, co działo się podczas rozmieszczania wojsk.

Ukraina. Rozmowa Rosjanina z żoną. "Kiedy jeszcze będę miał okazję podciąć człowiekowi gardło?"

Mężczyzna całą operację określił słowem: "impreza". - Przebiegliśmy, by zająć stanowiska. Powiedzieli nam, żeby dobijać ich [Ukraińców - red.] po drodze. No i myślę sobie - K***, spróbować poderżnąć gardło? Ch***, zrobię to. Jeden kolega też tam... Chu*** mi się zrobiło - opowiadał Rosjanin. - Nie męczyłem go. Po prostu poderżnąłem mu gardło. No kiedy jeszcze będę miał okazję podciąć człowiekowi gardło? - dodał. Kobieta na początku sprawiała wrażenie zaskoczonej, ale później odpowiedziała śmiechem.

Wiadomość miała być tajemnicą, usłyszy o niej cały świat

Rosjanin prosił partnerkę, aby wszystko, co od niego usłyszała, zostało tajemnicą. Jego żona może i będzie milczeć, ale wywiad, już niekoniecznie. "Teraz jego sekrety pozna cały świat. Sam raszysta i jego okrucieństwa są udokumentowane w odpowiednim postępowaniu karnym" - poinformowały Służby Bezpieczeństwa Ukrainy w opublikowanym komunikacie. "Te fakty dobitnie pokazują, jakim nie-ludziom się przeciwstawiamy. Zmusimy ich, by odpowiedzieli za zbrodnie, których się dopuścili" - dodają.

