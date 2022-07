WHO: Małpia ospa już w 50 krajach na całym świecie. Od połowy maja 90 proc. zakażeń w Europie

Światowa Organizacja Zdrowia przekazała 27 czerwca, że od 1 stycznia do 22 czerwca pojawiło się 3413 potwierdzonych laboratoryjnie przypadków małpiej ospy oraz jeden zgon. Choroba wystąpiła już w 50 krajach z czego - jak zaznaczył 1 lipca dr Hans Henri Kluge, dyrektor regionalny WHO dla Europy - 31 to kraje europejskie.

WHO. Małpia ospa. W Europie 90 procent przypadków

W Europie od połowy maja odnotowano 90 proc. wszystkich potwierdzonych laboratoryjnie zgłoszonych przypadków - przekazał w komunikacie dr Hans Henri Kluge. Od 15 czerwca liczba nowych zakażeń potroiła się w regionie do ponad 4500. Dyrektor regionalny WHO odniósł się także do komunikatu Komitet ds. Sytuacji Kryzysowych z 27 czerwca, w którym eksperci poinformowali, że epidemia na tym etapie nie powinna stanowić zagrożenia dla zdrowia publicznego. Stwierdził, że przez nowe statystyki wkrótce zrewidują oni swoje stanowisko.

Apel dyrektora regionalnego WHO na Europę. "Ta epidemia po raz kolejny wystawia na próbę"

"Dzisiaj intensyfikuję apel do rządów i społeczeństwa obywatelskiego o zwiększenie wysiłków, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się małpiej ospy" - przekazał dr Hans Henri Kluge. "Pilne i skoordynowane działanie jest konieczne" - dodał.

"Ta epidemia po raz kolejny wystawia na próbę determinację polityczną poszczególnych państw członkowskich i całego regionu europejskiego. Nie zmarnujmy tej szansy, ale wykorzystajmy doświadczenie COVID-19, aby zrobić to, co słuszne - szybko i zdecydowanie, z korzyścią dla całego naszego regionu i nie tylko - czytamy w oświadczeniu.

Małpia ospa. Jak się przenosi? Jakie są jej objawy?

Małpia ospa to odzwierzęca choroba zakaźna wywoływana przez wirus ospy małpiej (MPXV) należący do rodzaju Orthopoxvirus. W sprzyjających warunkach może się także przenosić z człowieka na człowieka.

Transmisja patogenu odbywa się przez uszkodzoną skórę, błony śluzowe, kontakt z płynami ustrojowymi, a także przez przedłużony kontakt twarzą w twarz, a więc drogą kropelkową. Choroba ma łagodny przebieg. W cięższych przypadkach konieczna może okazać się hospitalizacja. W leczeniu często stosuje się leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe.

Objawy zwykle utrzymują się od dwóch do czterech tygodni i ustępują samoistnie bez leczenia. Jak podaje WHO, symptomami małpiej ospy są:

gorączka,

intensywny ból głowy,

bóle mięśni,

bóle pleców,

brak energii,

obrzęk węzłów chłonnych,

wysypka lub zmiany skórne - pojawiają się w obrębie twarzy, rąk i stóp, ale też na ustach, oczach i genitaliach.

