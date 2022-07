- Bez względu na to, jak trudno jest nam dzisiaj, musimy pamiętać, że będzie jutro. A jutro powinno przynieść Ukrainie maksimum korzyści. Każdy powinien zrobić w tym celu absolutnie wszystko, co możliwe - mówił w sobotę wieczorem Wołodymyr Zełenski. Prezydent Ukrainy raportował współobywatelom o przygotowaniach do konferencji poświęconej odbudowie kraju, która rozpocznie się w poniedziałek w szwajcarskim Lugano.

