Biden o rozmowie z Putinem. Przepowiedział mu, co się stanie, jeśli napadnie na Ukrainę

W czwartek odbyła się konferencja prasowa Joe Bidena podsumowująca spotkania członków NATO i G7. W trakcie swojego wystąpienia prezydent USA nazwał szczyt NATO historycznym, mówiąc o decyzji na temat zaproszenia Finlandii i Szwecji do sojuszu. - Finlandia i Szwecja, dwa kraje, które mają bardzo długą tradycję neutralności, zdecydowały, aby dołączyć do NATO. Amerykańska prasa pewnie pamięta, kiedy zadzwonił do mnie przywódca Finlandii z prośbą o spotkanie. I rzeczywiście przybył następnego dnia do Waszyngtonu i poprosił o moje wsparcie, jeśli chodzi o dołączenie do NATO - mówił. Wspomniał również o podobnej rozmowie z szefową rządu Szwecji.

Joe Biden: Putin dostaje dokładnie to, czego nie chciał

W trakcie swojego wystąpienia Joe Biden stwierdził, że reakcja świata na kryzys wywołany rosyjską inwazją na Ukrainę pokazuje, że Putin "dostaje dokładnie to, czego nie chciał".

- Putin myślał, że może zerwać transatlantycki sojusz. Próbował nas osłabić. Spodziewał się, że nasze postanowienie się rozpadnie - mówił Biden. - Chciał finlandyzacji NATO. Dostał to. Jesteśmy bardziej zjednoczeni niż kiedykolwiek. A wraz z Finlandią i Szwecją będziemy silniejsi niż kiedykolwiek - kontynuował. Prezydent USA stwierdził, że sojusz NATO nigdy nie był aż tak zjednoczony.

Zobacz wideo Z jakimi propozycjami Joe Biden przyjedzie na szczyt NATO w Madrycie?

Joe Biden o rozmowie z Putinem. Przepowiedział mu przyszłość

Podczas konferencji prasowej Joe Biden wyznał również, co powiedział podczas jednej z rozmów z Władimirem Putinem. - Mówiłem Putinowi, że jeśli napadnie na Ukrainę, NATO nie tylko się wzmocni, ale stanie się bardziej zjednoczone. I zobaczymy, że demokracje świata powstaną i sprzeciwią się agresji, broniąc porządku opartego na zasadach. Dokładnie to widzimy dziś - oświadczył Biden.

- Tak jak powiedziałem Putinowi, jego działania doprowadzą do globalnej odpowiedzi. Demokratyczni partnerzy i sojusznicy z obszaru euroatlantyckiego i Pacyfiku skupiają się na tych tematach, które są ważne dla naszej przyszłości, ale również na tym, by chronić świat, aby bronić światowego porządku, szczególnie jeśli chodzi o wyzwania ze strony Rosji i Chin - mówił.

Joe Biden do Władimira Putina: Próbowałeś zdobyć Kijów - przegrałeś

W trakcie konferencji Joe Biden zobowiązał się do wsparcia Ukrainy. - Będziemy wspierać Ukrainę wojskowo tak długo, jak będzie trzeba - mówił. Poinformował również, że w najbliższych dniach USA ogłoszą przekazanie Ukrainie systemów przeciwlotniczych oraz amunicji do systemów wyrzutni rakietowych HIMARS. Stany Zjednoczone wkrótce uruchomią też kolejną transzę pomocy finansowej dla Ukrainy w wysokości 800 milionów dolarów.

- Spójrzcie na wpływ, jaki wojna z Ukrainą wywarła na Rosję. Po raz pierwszy musieli wycofać się ze swojego długu narodowego [...]. Będą mieli problemy z utrzymaniem wydobycia ropy, ponieważ nie mają technologii, aby to robić - twierdził prezydent USA. - Za wojnę płacą bardzo, bardzo wysoką cenę - kontynuował Biden.

- Ukraina zadała już poważny cios Rosji. Rosja w rzeczywistości straciła już swoją pozycję międzynarodową. Jest w sytuacji, w której cały świat patrzy i mówi [do Putina]: "Próbowałeś zdobyć Donbas i jeszcze tego nie zrobiłeś" - stwierdził Biden.