Szwecja i Finlandia w NATO. Sekretarz generalny podał datę i skomentował groźby Putina

Sekretarz generalny zapewnił też, że zanim formalnie staną się one krajami członkowskimi, będą mogły liczyć na parasol bezpieczeństwa NATO. - Jesteśmy gotowi chronić wszystkich sojuszników, także Szwecję i Finlandię, i jesteśmy przygotowani na każdą okoliczność - podkreślił Jens Stoltenberg, pytany o komentarz prezydenta Rosji. Władimir Putin powiedział w środę, że przystąpienie Szwecji i Finlandii do NATO będzie wymagało odpowiedzi ze strony Rosji.

- Finlandia i Szwecja to państwa suwerenne i mają prawo do wybierania własnej drogi i przystąpienia do Sojuszu. Widzę, że Rosja jest w pełni skoncentrowana na wojnie z Ukrainą i komunikaty Moskwy nic nie zmieniają. Moskwa wysyłała już różne komunikaty w tej sprawie - dodał sekretarz generalny.

Joe Biden: Będziemy bronić każdego cala terytorium NATO

- Podkreśliliśmy, że artykuł 5. Paktu jest świętością. Atak na jednego oznacza atak na wszystkich. Będziemy bronić każdego cala terytorium NATO - podkreślił Joe Biden na zakończenie trzydniowego spotkania przywódców państw Sojuszu. Podkreślił, że NATO jest bardziej zjednoczone po rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Potwierdził zobowiązania sojuszników do obrony każdego kawałka terytorium NATO. - Zaproszenie Finlandii i Szwecji do NATO to akt historyczny, dwa kraje, które mają bardzo długą tradycję neutralności, zdecydowały dołączyć do NATO - kontynuował prezydent USA

Prezydent USA podczas swojego przemówienia stwierdził, że większość krajów NATO po raz pierwszy będzie wydawać więcej niż 2 proc. PKB na obronność. - Razem mamy o wiele większe możliwości, by zwiększać siły obronne Sojuszu we wszystkich obszarach - mówił

- 12 lat temu określaliśmy Rosję jako partnera. Świat zmienił się do tamtego czasu, [zmieniło się - red.] także NATO. Podczas tego szczytu zrobiliśmy wszystko, by stawić czoła wyzwaniu ze strony Rosji, ale także Chin, które starają się zachwiać porządkiem światowym - powiedział Joe Biden.

Prezydent USA podczas konferencji prasowej zaapelował, aby wspierać Ukrainę - W ciągu najbliższych dni ogłosimy 800 mln USD dodatkowej pomocy - dodał

- Wykorzystamy pieniądze m.in. z ceł nałożonych na Rosję, aby odbudować Ukrainę. Odpowiemy także na kryzys żywnościowy wywołany napaścią na Ukrainę - zadeklaorwał Joe Biden.