Białoruskie służby zdemolowały mieszkanie matki blogera. Informował o ruchu rosyjskich wojsk

W środę (29 czerwca) Białoruskie służby przeprowadziły rewizję w mieszkaniu matki białoruskiego blogera, Antona Matolki - donosi belsat.eu. Mężczyzna założył na komunikatorze Telegram kanał "Biełaruski Hajun", na którym można było anonimowo przesłać informacje o ruchach rosyjskich wojsk na Białorusi. Matolki informował również o ostrzałach Ukrainy prowadzonych od strony Białorusi.

Białoruski bloger o rewizji w domu jego matki: To wszystko, co musisz wiedzieć o "silnym przywódcy z żelaznymi jajami"

Po rewizji służb mieszkanie było całkowicie zdemolowane. Meble zostały zdewastowane, stłuczono również naczynia oraz rozbito doniczkę o ścianę. "Bojówki Łukaszenki zdemolowały mieszkanie w Mińsku, gdzie mieszka moja mama. To wszystko, co musisz wiedzieć o 'silnym przywódcy z żelaznymi jajami' [Alaksandrze Łukaszence - belsat.eu] i jego uzbrojonym faszystowskim gangu, który tak 'niczego się nie boi', że dwa lata po mojej wyprowadzce z mieszkania, mści się na mojej matce, urodzonej w 1951 roku. Ale my to wszystko posprzątamy i naprawimy" - napisał na Facebooku Anton Matolka.

Białoruś. Trzem mężczyznom za "sabotaż" grozi kara śmierci

Białoruskie służby aresztowały trzech mężczyzn, którzy mieli podpalić szaf sterujących ruchem pociągów, na początku agresji Rosji na Ukrainę. Spowodowało to paraliż wojska i utrudniło akcję zbrojną prowadzoną przeciwko Ukrainie. Jak przekazał komitet śledczy, aresztowano 29-, 31- i 51-latka, którzy mieli niszczyć infrastrukturę kolejową w obwodzie homelskim. Białorusini zostali oskarżeni o akt terroryzmu, należenie do formacji ekstremistycznej, celowe zablokowanie drogi oraz zdradę stanu. Za zarzucane przestępstwa grozi im nawet kara śmierci.

