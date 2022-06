Wołodymyr Zełenski o "chorobie" Putina: Cierpi na brak szacunku do Ukrainy

W mediach pojawia się coraz więcej doniesień o pogarszającym się stanie zdrowia przywódcy Rosji. Nowotwór, choroba Parkinsona, zaburzenia psychiczne - wyliczają komentatorzy, choć dowodów na ów spekulacje brakuje. O zdanie na temat rzekomych chorób przywódcy Rosji zapytany został prezydent Ukrainy. Zdaniem Wołodymyra Zełenskiego cierpi on na "brak szacunku do Ukrainy". Dodał, że to poważniejsza dolegliwość, niż te rozumiane w sensie naukowym.

Wołodymyr Zełenski: "Choroba jest groźna dla naszego państwa"

Prezydent Ukrainy w środę 29 czerwca w rozmowie z amerykańską telewizją NBC wyznał, że nie wie, co dolega Władimirowi Putinowi. - Sądzę, że jest poważnie chory, ale to bardziej skomplikowana choroba niż ta, o której się mówi. To choroba braku szacunku do naszych obywateli, choroba zadawania tortur naszemu krajowi - powiedział.

Według Wołodymyra Zełenskiego na "brak szacunku do Ukrainy" cierpi nie tylko dyktator, ale także jego otoczenie. - Nadmierne ambicje, niezrozumienie i brak szacunku prawa międzynarodowego, ludzkiego życia. Dla nich to jest nic. Choroba jest groźna dla naszego państwa. Reszta to plotki, które mnie nie interesują - dodał w wywiadzie.

Ukraiński wywiad: Władimirowi Putinowi zostały dwa lata

Szef Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy, Kyryło Budanow, stwierdził, że rosyjski dyktator nie jest w najlepszej kondycji. - Umrze z powodu wielu ciężkich chorób w ciągu dwóch lat - powiedział, powołując się na informacje, które zostały dostarczone przez szpiegów Ukrainy, przebywających na Kremlu. W kwietniu przywódca miał przejść poważną operację onkologiczną. Według doniesień ma on cierpieć na zaawansowany, szybko postępujący nowotwór. Więcej informacji w artykule:

Z kolei rodyjski politolog Iwan Preobrażeński twierdzi, że za plotkami na temat złego stanu zdrowia Putina może stać sam Kreml. - Myślę, że sam Kreml aktywnie podtrzymuje te plotki, nawet je wrzuca, a później zaczynają żyć swoim życiem. Tak jak na początku wrzucili nie wiadomo skąd wziętą kandydaturę sekretarza Rady Bezpieczeństwa Rosji Nikołaja Patruszewa, a teraz wrzucają, że Patruszew ma oponentów - tłumaczył. Więcej w materiale:

