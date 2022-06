Papież Franciszek o ataku na centrum handlowe w Krzemieńczuku. "Barbarzyński"

Papież Franciszek w środę 29 czerwca podczas spotkania z wiernymi w Watykanie, którzy zgromadzili się, aby uczcić świętych Piotra i Pawła, odniósł się do ataku Rosjan na centrum handlowe w Krzemieńczuku - miejscowości w środkowej części Ukrainy, w obwodzie połtawskim. Do bestialskiego ataku doszło w poniedziałek.

Papież Franciszek: "Nie zaniedbujmy też pomocy narodowi ukraińskiemu, który tak bardzo cierpi"

Po modlitwie Anioł Pański papież Franciszek po raz kolejny zaapelował o modlitwę i kontynuowanie pomocy dla Ukrainy. Atak na centrum handlowe, w którym zakupy robiło setki ludzi, nazwał "barbarzyńskim".

- Każdego dnia noszę w sercu kochaną i udręczoną Ukrainę, która wciąż jest nękana barbarzyńskimi atakami, takimi jak ten, który dotknął centrum handlowe w Krzemieńczuku. Modlę się, aby ta szalona wojna wkrótce się zakończyła, i ponawiam zaproszenie do wytrwałej, niestrudzonej modlitwy o pokój: niech Pan otworzy te drogi dialogu, których ludzie nie chcą lub nie potrafią znaleźć! Nie zaniedbujmy też pomocy narodowi ukraińskiemu, który tak bardzo cierpi - cytuje jego słowa Vatican News.

Papież Franciszek był wielokrotnie krytykowany za to, że wprost nie potępił Rosji za zaatakowanie Ukrainy. W maju włoski dziennik "Corriere della Sera" opublikował wywiad z nim. Głowa Kościoła stwierdziła wówczas, że "szczekanie NATO pod drzwiami Rosji" mogło "skłonić" rosyjskiego przywódcę do reakcji i wywołania konfliktu. Później tłumaczył, że słowa o "szczekaniu" były jedynie opinią innego przywódcy, z którym spotkał się przed wybuchem wojny. - Powiedział mi, że bardzo jest zaniepokojony tym, jak porusza się NATO. Zapytałem go, dlaczego, a on mi odpowiedział: "Szczekają u drzwi Rosji i nie rozumieją, że Rosjanie są imperialni i nie pozwalają żadnej obcej sile zbliżać się do nich" - tłumaczył się.

Atak na centrum handlowe w Krzemieńczuku

Jak pisaliśmy, do ataku na centrum handlowe Amstor w Krzemieńczuku doszło w poniedziałek 27 czerwca. Pożar, który wybuchł po uderzeniu rakiety, zajął powierzchnię 10 tys. metrów kwadratowych. Było tam ponad tysiąc cywilów. Jak dotąd liczba ofiar śmiertelnych wynosi 20. Co najmniej 59 osób jest rannych. Większość ciał znalezionych na miejscu wybuchu nie została jeszcze zidentyfikowana ze względu na ciężkie oparzenia, dlatego krewni zaginionych będą musieli wykonać testy DNA.

- Państwo rosyjskie stało się największą organizacją terrorystyczną na świecie. I to jest fakt. I wszyscy na świecie muszą wiedzieć, że kupowanie lub transport rosyjskiej ropy, utrzymywanie kontaktów z rosyjskimi bankami, płacenie podatków i ceł państwu rosyjskiemu oznacza dawanie pieniędzy terrorystom - skomentował atak Wołodymyr Zełenski w opublikowanym na Facebooku nagraniu.

