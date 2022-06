"To umożliwi natychmiastowe działania", "strategiczne". Reakcje na deklarację USA ws. kwatery w Polsce

Prezydent USA Joe Biden zapowiedział podczas szczytu NATO w Madrycie, że w Polsce będzie na stałe dowództwo V korpusu amerykańskiej armii.

Stałe dowództwo prawdopodobnie będzie się też wiązać ze zwiększeniem amerykańskiego personelu w Polsce. Prezydent USA, przed rozpoczęciem szczytu Sojuszu w Madrycie podkreślił zobowiązanie Stanów Zjednoczonych do obrony każdego kawałka terytorium NATO.

- Jest to strategiczne oświadczenie, które jest kluczowe dla bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO, bezpieczeństwa całej Europy - mówił w TVN24 gen. bryg. Jarosław Kraszewski, były dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego.

Joe Biden: W Polsce powstanie kwatera główna 5. korpusu armii USA

- Wszyscy wiemy, że działania zbrojne zaczynają się w sztabach, bo to sztaby, stanowiska dowodzenia są odpowiedzialne za to, by te działania planować - wyjaśnił ekspert.

Generał przypomniał, że "w tej chwili w Polsce jest wysunięty element tego korpusu". - Biorąc pod uwagę te elementy, które już są rozmieszczone na terenie naszego państwa i krajów bałtyckich, NATO poprzez armię USA będzie w stanie podjąć natychmiastowe działania, bez zbędnej zwłoki - mówił ekspert.

Dowództwo V korpusu amerykańskiej armii w Polsce

- We wszystkich domenach, lądowej, morskiej i powietrznej, USA i całe NATO zwiększają swoje zaangażowanie w ramach art. 5, jeśli byłaby konieczność aplikowania art. 5 wobec nieprzewidywalnej polityki i działań Federacji Rosyjskiej - dodał gen. bryg. Jarosław Kraszewski.

Jak stwierdził gen. bryg. Kraszewski, "utworzenie dowództwa V korpusu w Polsce jako stałego elementu, do tego zwiększenie zaangażowania USA w rotacyjną obecność wojsk amerykańskich na terenie naszego państwa jest zwieńczeniem sukcesów administracji prezydenta i rządowej".

