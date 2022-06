Szczyt NATO w Madrycie. Andrzej Duda rozmawiał z Joe Bidenem i Olafem Scholzem. Tematem m.in. Polska

W Madrycie w środę odbywa się drugi dzień szczytu Sojuszu Północnoatlantyckiego. Podczas pierwszej sesji przywódcy państw NATO połączą się zdalnie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Druga sesja to spotkanie z przyszłymi krajami członkowskimi - Szwecją i Finlandią oraz najbliższymi partnerami, między innymi Gruzją, Japonią i Koreą Południową.

REKLAMA

Zobacz wideo Z jakimi propozycjami Joe Biden przyjedzie na szczyt NATO w Madrycie?

Andrzej Duda rozmawiał Joe Bidenem i Olafem Scholzem o wsparciu dla państw pomagających Ukrainie

Andrzej Duda miał rozmawiać z Joe Bidenem i z Olafem Scholzem podczas wtorkowej kolacji, która poprzedzała szczyt. Szczegóły rozmów nie są znane, ale według relacji prezydenckiego ministra Jakuba Kumocha, omawiano kwestie związane z krajami, które w największym stopniu wspierają Ukrainę, a zatem także z Polską.

Przeczytaj więcej informacji z kraju na stronie głównej Gazeta.pl

Na szczyt oprócz prezydenta Andrzeja Dudy przyjechali minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau i minister obrony Mariusz Błaszczak. Podczas szczytu przywódcy krajów NATO mają dać zielone światło na znaczące zwiększenie liczby żołnierzy sił szybkiego reagowania oraz na wysłanie kolejnych oddziałów na wschodnią flankę Sojuszu, czyli do krajów, które graniczą z Rosją i Białorusią. Nowi żołnierze przyjadą także do Polski. Na spotkaniu w Madrycie kraje NATO mają także oficjalnie zaprosić Finlandię i Szwecję do Sojuszu. Stało się to możliwe po tym, jak wczoraj Turcja odblokowała swoje weto w tej sprawie.

Szczyt NATO. Stoltenberg: Największe zmiany od czasu zimnej wojny

Szczyt NATO w Madrycie. Głównym tematem będzie wojna w Ukrainie

Poranna sesja, której start przewidziano na godzinę 10.30, jest poświęcona rosyjskiej wojnie rozpętanej na Ukrainie, oraz jej konsekwencjom. Prezydent USA podkreślał przed szczytem, że kluczowa w tej sprawie jest jedność. - Dzisiaj NATO jest bardziej zjednoczone, niż kiedykolwiek było i jesteśmy gotowi stawić czoła groźbom rosyjskiej agresji, ponieważ szczerze mówiąc nie mamy wyboru - podkreślał Joe Biden. Podczas rozmowy z ukraińskim prezydentem sojusznicy mają zadeklarować kolejne wsparcie wojskowe.

Później mają uzgodnić nową koncepcję strategiczną NATO, w której Rosja nie jest już określana jako strategiczny partner, ale, jak mówił sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg, "największe i bezpośrednie zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa".

Szwecja i Finlandia zostaną oficjalnie zaproszone do NATO

******

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina.