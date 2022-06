Trump odpowiada asystentce: "Ledwo ją znam", ona opisuje: rzucał obiadem, sprzątałam ketchup ze ściany

Zobacz wideo Zwolennicy Trumpa wtargnęli do Kapitolu

We wtorek Cassidy Hutchinson, była asystentka Donalda Trumpa, złożyła szokujące zeznania dotyczące przebiegu szturmu na Kapitol. Opowiedziała m.in. o tym, że były prezydent USA wiedział, że tłum jego zwolenników jest uzbrojony i celowo zachęcał ludzi do tego, by maszerowali na Kapitol. - Nie obchodzi mnie to, k***a, że mają broń, oni nie są tutaj, by mnie skrzywdzić. Zabierzcie te bramki, wpuśćcie ich - miał powiedzieć Trump.

Hutchinson podkreśliła również, że polityk chciał dołączyć do swoich zwolenników, ale jego otoczenie mu nie pozwoliło. Donald Trump miał wtedy wpaść w złość, zacząć szarpać się z jednym z ochroniarzy, próbować przejąć kontrolę nad limuzyną i zacząć dusić kierowcę. - Jestem pie***ym prezydentem. Zabierzcie mnie teraz do Kapitolu - miał mówić.

Trump odpowiada asystentce: "chora historia", ona mówi o szczegółach: rzucał obiadem o ścianę

Na zeznania Cassidy Hutchinson odpowiedział już Donald Trump. Ze względu na to, że nie ma on możliwości korzystania z Twittera, ponieważ został na nim zablokowany, post zamieścił na swoim serwisie Truth Social. Były prezydent zaprzeczył przedstawionym przed Hutchinson rewelacjom.

"Jej fałszywa historia o tym, że próbowałem chwycić kierownicę prezydenckiej limuzyny, by jechać nią do Kapitolu, jest "chora". (...) To nawet nie byłoby możliwe, żeby zrobić tak absurdalną rzecz" - stwierdził Donald Trump. Co więcej, polityk podkreślił, że "ledwo zna" Cassidy Hutchinson i właściwie to nie wie, kim ona jest. Dodał, że poza tym "słyszał o niej same negatywne rzeczy".

Donald Trump zaznaczył też, że Hutchinson chciała jeździć z nim i "jego zespołem" do posiadłości Mar-a-Lago, lecz on "osobiście odrzucił jej prośbę". "Była bardzo zdenerwowana i zła, że jej [tam - red.] nie chciałem" - stwierdził. Jak dodał, opowieść o tym, że rzucał jedzeniem, również jest "fałszywa".

Tymczasem Hutchinson podczas składania zeznań podkreśliła, że wybuch agresji Trumpa w limuzynie nie był pierwszym. Przywołała sytuację, w której były prezydent przeczytał wywiad udzielony przez swojego prokuratora generalnego agencji AP (urzędnik podkreślił w nim, że wybory prezydenckie w 2020 roku, w których Trump przegrał z Bidenem, nie były sfałszowane). Były prezydent miał wówczas z impetem rzucić obiadem o ścianę. - Sama wycierałam ręcznikiem keczup ze ściany - relacjonowała Hutchinson, dodając, że "ten keczup spływał po ścianie, a na podłodze rozbity porcelanowy talerz".

- Jego doradcy mówili, że był niezwykle wściekły po tym wywiadzie - powiedziała komisji. Jej słowa cytuje m.in. "Politico".

