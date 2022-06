Jens Stoltenberg o szczycie NATO: Historyczny. Uzgodnimy największą zmianę od czasu zimnej wojny

- Będzie to naprawdę historyczny szczyt, który zademonstruje naszą jedność i gotowość NATO do adaptowania do zmieniającej się rzeczywistości - zaznaczył w środę rano sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg, nawiązując do rozpoczynającego się szczytu. Stoltenberg zapowiedział m.in. "fundamentalne zmiany w polityce odstraszania i obrony".

