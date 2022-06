Szwecja i Finlandia zostaną oficjalnie zaproszone do NATO. Później podpisanie protokołu akcesyjnego

W środę w trakcie szczytu NATO wszyscy sojusznicy oficjalnie zaproszą Szwecję i Finlandię dołączenia do sojuszu, a w przyszłym tygodniu ma być podpisany protokół akcesyjny. Następnie rozpocznie się ratyfikacja dokumentu. Zdaniem NATO-wskich dyplomatów wejście obu krajów do Sojuszu jest możliwe do końca roku.

