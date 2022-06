W akcję ratunkową zaangażowanych było ponad tysiąc osób z ukraińskich służb państwowych, wojskowych i miejskich, a także cywile. Usunięto już sześćdziesiąt procent gruzu. Zginęło co najmniej 20 osób, 21 osób uważa się za zaginione. Liczba ofiar śmiertelnych może wzrosnąć.

Krzemieńczuk. Nagranie z pierwszych minut wybuchu w centrum handlowego Amstor

Ministerstwo Obrony Ukrainy opublikowało nagranie, na którym uwieczniono moment uderzenia rakiety w centrum handlowe Amstor w Krzemieńczuku w centralnej Ukrainie. Na wideo widzimy, jak nagle na niebie pojawia się rakieta, która uderza w budynek, a następnie dochodzi do eksplozji, która wyrzuca w powietrze fragmenty budynku.

Z kolei "Gazeta Krzemieńczuk" otrzymała nagranie z pierwszych minut akcji ratunkowej, w której brali udział cywile próbujący pomóc klientom centrum handlowego. Oprócz zwykłych przechodniów, na wideo widzimy także ratowników oraz wojskowych udzielających pomocy rannym. W tym momencie pożar w budynku nie został jeszcze ugaszony, a kłęby dymu nadal unosiły się nad sklepem. Na wideo słyszymy:

Tam jest bardzo ciężko… Potrzebujemy samochodów

Jest ich dużo, 300 [osób - red.]

W środku jest dużo [osób - red.]

Uwaga, na nagraniu widać osoby ciężko ranne.

Atak rakietowy na centrum handlowe Amstor w Krzemieńczuku. Zginęło 20 osób, 21 jest poszukiwanych

Liczba ofiar śmiertelnych ataku rakietowego w Krzemieńczuku przekroczyła 20, a 21 zostało uznanych za zaginionych. 59 osób zostało rannych (wśród nich było jedno dziecko). W poniedziałek Rosjanie przeprowadzili atak rakietowy na centrum handlowe Amstor w Krzemieńczuku. Został zniszczony także stadion miejski. Rakiety zostały wystrzelone z bombowców dalekiego zasięgu Tu-22 M3 z lotniska w rejonie Kurska.

Ciała nie zostały jeszcze zidentyfikowane - powiedział minister spraw wewnętrznych Ukrainy Denys Monastyrski. - Był to budynek cywilny. Nigdy nie znajdowały się tam żadne siły zbrojne, ani inne formacje wojskowe. Nie ma tu bunkrów, składów broni, ani niczego, co zagrażałoby komukolwiek z wojskowych, dlatego jest to celowe trafienie w cywilny obiekt - powiedział.

Prokuratura Generalna wraz z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Ukrainy wszczęły postępowanie przygotowawcze w sprawie naruszenia prawa i zwyczajów wojennych, połączonego z zabójstwem cywilów - poinformował Denys Monastyrski. - Analitycy Służby Bezpieczeństwa Ukrainy i Policji Państwowej ustalili, który pułk lotniczy (Rosji) popełnił zbrodnię. Są już nazwiska pilotów TU-22, którzy dokonali śmiertelnego ostrzału - dodał.

Atak na centrum handlowe w Krzemieńczuku. Jest nagranie z pobliskiego parku

Wołodymyr Zełenski chce uznania Rosji państwem terrorystycznym

Prezydent Wołodymyr Zełenski wezwał Organizację Narodów Zjednoczonych do stworzenia prawnej definicji państwa terrorystycznego i uznania Rosji za takie państwo. Podczas wystąpienia na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ Zełenski powiedział, że każdego dnia Rosja dokonuje na Ukrainie aktów terroru.

Wołodymyr Zełenski przekonywał, że wojna na Ukrainie pokazuje konieczność stworzenia prawnej definicji państwa terrorystycznego i ukarania krajów, które spełniają jej kryteria. Prezydent Ukrainy wymienił szereg rosyjskich ataków na obiekty cywilne, w tym ostatni atak rakietowy na galerię handlową w Krzemieńczuku.

Ukraina. Rosjanie porwali i wywieźli mera Chersonia Ihora Kołychajewa

