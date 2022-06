Była partnerka Epsteina, Ghislaine Maxwell, skazana na 20 lat więzienia. "To on powinien przed wami stać"

Finansista Jeffrey Epstein, oskarżony o seksualne wykorzystywanie dziesiątek nieletnich w swoich luksusowych rezydencjach, został znaleziony powieszony martwy w swojej celi w sierpniu 2019 roku. Śledztwo wykazało, że pilnujący go strażnicy dopuścili się licznych uchybień.

60-letnią obecnie Ghislaine Maxwell, jego byłą partnerkę, uznano winną werbowania dla Epsteina nastoletnich dziewcząt. Prokuratorzy ustalili, że Maxwell i Epstein współdziałali w nakłanianiu młodych dziewcząt do seksualnych relacji z Epsteinem oraz przedstawicielami biznesowego i politycznego establishmentu.

Według zeznań ofiar do kontaktów seksualnych miało dochodzić w latach 1994-2004 między innymi w Nowym Jorku, na Florydzie, w Nowym Meksyku oraz na prywatnej wyspie miliardera.

- Mogłaś położyć kres gwałtom, molestowaniu, obrzydliwym manipulacjom, które zaaranżowałaś, w których nawet brałaś udział, których byłaś świadkiem - zeznawała jedna ofiar w sądzie w trakcie procesu.

Sprawa Jeffrey'a Epsteina. Ghislaine Maxwell skazana

Prokuratura domagała się kary od 30 do 55 lat, obrońcy - ok. 4-5. Ostatecznie we wtorek nowojorski sąd wydał wyrok 20 lat więzienia. Kobieta ma też zapłacić 750 tys. dolarów grzywny. Jej obrońcy twierdzą, że nie ma ona takich pieniędzy.

- To Jeffrey Epstein powinien stać przed wami wszystkimi. Ostatecznie nie chodzi o Epsteina. To ja mam być skazana - mówiła Maxwell przed ogłoszeniem wyroku, cytowana przez CNN.

Jeffrey Epstein popełnił samobójstwo w celi. Był oskarżony o gwałty

- Przepraszam za ból, którego doświadczyłyście. Mam nadzieję, że skazanie mnie pozwoli wam zakończyć w życiu pewien etap - dodała.

Sędzia Alison Nathan podkreśliła, że Ghislaine Maxwell "nie jest karana w miejsce Epsteina", a ponosi odpowiedzialność "za rolę, którą odegrała". Była partnerka Jefrrey'a Epsteina trafi więzienia federalnego w Danbury w stanie Connecticut.

