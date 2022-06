W środę 27 czerwca Światowa Organizacja Zdrowia przekazała, że od 17 czerwca zgłoszono kolejne 1310 nowych przypadków małpiej ospy. Kolejne ogniska choroby zanotowano w kolejnych krajach. Od 1 stycznia do 22 czerwca pojawiło się 3413 potwierdzonych laboratoryjnie przypadków choroby oraz jeden zgon. Choroba wystąpiła już w 50 krajach.



Małpia ospa. Wzrasta liczba potwierdzonych przypadków

Większość przypadków potwierdzono w Europie, są to łącznie 2933 przypadki, co stanowi 86 proc. wszystkich chorych. W regionie obu Ameryk zanotowano do tej pory 381 przypadków, w Afryce 73, a w zachodnim regionie Pacyfiku 11. Jeden zgon zgłoszono w Nigerii w drugim kwartale 2022 roku. Przewiduje się, że liczba zanotowanych przypadków ulegnie zmianie, ponieważ dostarczanych będzie więcej informacji, a dane będą weryfikowane zgodnie z Międzynarodowymi Przepisami Zdrowotnymi.

WHO zapewnia, że sytuacja jest ściśle monitorowana. Organizacja wspiera też międzynarodową wymianę informacji na temat choroby z państwami członkowskimi oraz partnerami. Koordynowane jest też śledzenie nowych przypadków choroby, badań laboratoryjnych, izolacji i zarządzania klinicznego. Potwierdzono również, że wirus małpiej ospy jest wariantem zachodnioafrykańskim.

Małpia ospa. Niebezpieczeństwo choroby umiarkowane

WHO ocenia niebezpieczeństwo choroby jako umiarkowane na poziomie globalnym. Bierze się pod uwagę, że po raz pierwszy przypadki są zgłaszane w pięciu regionach WHO. Wysokie ryzyko zauważa się jednak w Europie ze względu na raport, który pokazuje, że kolejne kraje odnotowały przypadki choroby oraz nietypowy obraz kliniczny przypadków. W nowych krajach przypadki potwierdzono głównie u mężczyzn - przekazuje WHO.

Według informacji przekazanych przez WHO od 1 stycznia 2022 do 22 czerwca najwięcej przypadków w Europie potwierdzono w Wielkiej Brytanii (793), Niemczech (521), Hiszpanii (520), Portugalii (317), Francji (277) oraz w Holandii (167).

