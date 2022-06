Atak w Krzemieńczuku. Relacje ocalałych: "Odłamki wbijały mi się w ciało", "ludzie cali pokryci krwią"

Bilans ofiar rosyjskiego ataku na centrum handlowe w Krzemieńczuku wzrósł do 18 osób. Jak podaje we wtorek rano ukraińska służba ratownicza (DSNS), 59 osób trafiło do szpitala. W najnowszym komunikacie poinformowano, że w akcję ratunkową zaangażowano 440 osób.

REKLAMA

Zobacz wideo Poparcie USA dla Ukrainy osłabło? Pytamy eksperta

Jak czytamy w komunikacie DSNS, służby "dokonały oględzin i demontażu 60 proc. całkowitej powierzchni obiektu".

Atak na Krzemieńczuk. "Obudziłam się przysypana gruzem, wołałam o pomoc"

W materiale TVN24 poświęconym atakowi przytoczono relacje rannych osób. - Poleciałam do przodu i poczułam, jak odłamki wbijają mi się w ciało. Cały budynek się walił. Byłam oszołomiona, chyba straciłam przytomność. Obudziłam się przysypana gruzem, krzyczałam, wołałam o pomoc. Leciała na mnie woda i to ona mnie obudziła - relacjonowała w TVN24 jedna z poszkodowanych.

Ukraina. Rośnie bilans ofiar ataku Rosjan na centrum handlowe. "Horror"

- Widziałem wielu rannych, poparzonych, niektórzy byli cali pokryci krwią. Jedna dziewczyna upadła i straciła przytomność, próbowaliśmy jej pomóc - powiedział ranny mężczyzna.

- To było straszne. Wszystkim kobietom, które wyjechały z dziećmi do Polski, radzę tu nie wracać. Tu nie jest bezpiecznie, zostańcie tam - stwierdziła kolejna rozmówczyni.

Do ataku na galerię handlową w Krzemieńczuku doszło w poniedziałek. Rosjanie wystrzelili dwa pociski z bombowców Tu-22M3, które znajdowały się w obwodzie kurskim. W pobliżu centrum w Krzemieńczuku nie ma infrastruktury wojskowej.

46 ciał migrantów w naczepie ciężarówki w USA. "Ludzka tragedia"