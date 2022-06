Kreml potwierdza: Putin weźmie udział w szczycie G20. Na zaproszenie prezydenta Indonezji

Informację o planowanym przez Putina uczestnictwie w zaplanowanym na listopad szczycie G20 przekazał doradca prezydenta Rosji Jurij Uszakow - podaje agencja Interfax. Szczyt odbędzie się na indonezyjskiej wyspie Bali.

REKLAMA

Na razie nie wiadomo, czy Władimir Putin weźmie udział w wydarzeniu osobiście, czy za pośrednictwem internetowego łącza. Uszakow zaznaczył, że zależy to od sytuacji pandemicznej.

Więcej treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl >>>

Zaproszenie dla Putina wpłynęło od prezydenta Indonezji Joko Widodo, który zaprosił również ukraińskiego przywódcę Wołodymyra Zełenskiego.

W najbliższy czwartek w Moskwie dojdzie do spotkania Putina i Widodo.

"Planowane jest omówienie stanu i perspektyw współpracy bilateralnej w różnych dziedzinach, bieżących spraw na agendzie międzynarodowej oraz sytuacji w gospodarce światowej, m.in. w kontekście działań grupy G20, której w tym roku przewodniczy Indonezja" - informuje Kreml w komunikacie.

Zobacz wideo Kwaśniewski: To, że Putin nienawidzi Zachodu, to żadna nowość (wypowiedź z maja)

Szczyt G20. Władimir Putin deklaruje uczestnictwo

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przekazała w niedzielę, że jest przeciwko bojkotowi jesiennego szczytu G20, nawet jeśli w spotkaniu miałby wziąć udział prezydent Rosji Władimir Putin.

- Trzeba powiedzieć mu prosto w twarz, co o nim myślimy i co sądzimy o tego rodzaju działaniach. On także powinien zająć stanowisko - mówiła szefowa KE w wywiadzie dla niemieckiej telewizji publicznej ZDF.

***

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina >>>