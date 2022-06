Mariupol. Kolejne 100 ofiar rosyjskich bombardowań. Ciała znaleziono w jednym domu

"Kolejne smutne odkrycia. Podczas oględzin budynków w dzielnicy Lewobrzeżnej, w domu, gdzie spadła bomba lotnicza, na skrzyżowaniu ul. Zwycięstwa i bulwarów Meotydy znaleziono ponad 100 ciał osób zabitych w bombardowaniu. Ciała te wciąż leżą pod gruzami" - napisał w poniedziałek na Telegramie doradca mera Mariupola Petro Andriuszczenko. Dodał, że rosyjscy "okupanci nie planują wydobycia i pochówku" zwłok.

Mariupol. Kolejki mieszkańców po wodę i jedzenie - a tych brak

"Trwa ekshumacja. Pierwszeństwo mają podwórka szkół i przedszkoli. Po ekshumacji doły są zabezpieczane tak, aby nie uwalniały zapachu". Dodał, że na ulicach i podwórzach po ekshumacji takich prac nie ma.

W Mariupolu ludzie żyją na gruzowisku. "A w rosyjskiej telewizji powiedzą, że jest poprawa"

Dzień wcześniej Andriuszczenko opisał, jak obecnie wygląda życie w zdewastowanym przez Rosjan mieście.

"Mariupol. Jak naprawdę żyją ludzie. Po to, by okupanci nie opowiadali znowu o 'fejkach władz ukraińskich w Mariupolu', dzisiaj nagranie od moich sąsiadów. Mój dom mieści się na Lewobrzeżu. Mieszkanie tych sąsiadów jest ściana w ścianę z moim. W tym domu wciąż mieszkają ludzie. Bez prądu i bez nadziei na to, że się dokądś przeniosą. Żyją w mieszkaniach i tej części budynku, która pozostała nienaruszona" - napisał doradca mera.

Po atakach na Kijów Rosjanie ostrzelali obwody czerkaski i czernihowski. Są ofiary

Na nagraniu widać zniszczone mieszkanie. Wszędzie leży gruz i połamane przedmioty. Wybuch bomby powyrywał okna z budynku. "W czasie, gdy się to dzieje, Rosjanie pokazują na wszystkich kanałach swojej telewizji, jak bardzo 'poprawiło się' życie w mieście. I oto jest - prawdziwe 'wyzwolenie' i 'postęp'. Wyzwolenie z normalnego życia" - zadrwił gorzko Andriuszczenko.

