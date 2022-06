Ursula von der Leyen o szczycie G20 z Putinem. "Trzeba powiedzieć mu prosto w twarz"

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, która przebywa właśnie na szczycie G7 w Bawarii, udzieliła w niedzielę wieczorem wywiadu w programie "heute journal" niemieckiej telewizji publicznej ZDF. W rozmowie szefowa KE zapowiedziała, że Państwa grupy G7 będą wspierać Ukrainę tak długo, jak będzie to konieczne, "nawet jeśli zajmie to lata i będzie kosztować wiele miliardów".

Ursula von der Leyen na temat G20 z udziałem Rosji

Ursula von der Leyen opowiedziała się przeciwko bojkotowi jesiennego szczytu G20, nawet, jeśli w spotkaniu miałby wziąć udział prezydent Rosji Władimir Putin. Podkreśliła, że szczyt ten jest zbyt ważny, by rosyjski przywódca miał go zniszczyć - podaje ZDF.

W jej ocenie, jeśli prezydent Rosji Władimir Putin weźmie udział w szczycie G20 jesienią tego roku, to nie będzie żaden "business as usual". - Trzeba powiedzieć mu prosto w twarz, co o nim myślimy i co sądzimy o tego rodzaju działaniach. On także powinien zająć stanowisko - mówiła szefowa KE.

Szczyt G20 ma odbyć się w listopadzie na Bali.

Szczyt G7 w Bawarii. Głównym tematem Ukraina

W niedzielę rozpoczął się trzydniowy szczyt G7, czyli spotkanie przedstawicieli siedmiu krajów uprzemysłowionych. Liderzy Japonii, Niemiec, Włoch, Kanady, Francji, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, a także Unii Europejskiej rozmawiają w Schloss Elmau (Zamku Elmau) w Alpach Bawarskich.

Agendę spotkania zdominuje kwestia wojny w Ukrainie i stawienia odporu Rosji. Oczekuje się, że padną deklarace dotyczące wsparcia Ukrainy, także tego finansowego. Kanclerz Niemiec Olaf Scholz mówił już o potrzebie stworzenia "planu Marshalla" dla Ukrainy (czyli odpowiednika amerykańskiego planu odbudowy gospodarki Europy Zachodniej po II wojnie światowej). Joe Biden według doniesień ma ogłosić zamiar wysłania do Ukrainy systemu ziemia-powietrze średniego i długiego zasięgu NASAMS.

Już pierwszego dnia pojawiły się także zapowiedzi ogłoszenia zakazu importu rosyjskiego złota przez Wielką Brytanię, Stany Zjednoczone, Japonię i Kanadę.

