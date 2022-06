Media: Władimir Putin ma odbyć pierwszą zagraniczną podróż od początku wojny

Władimir Putin w najbliższych dniach uda się do Tadżykistanu, gdzie spotka się z przywódcą kraju Emomali Rachmonem, oraz do Turkmenistanu. W Aszchabadzie będzie uczestniczyć w Forum Kaspijskim - poinformowała w niedzielę 26 czerwca gazeta "Kommiersant". Miejsce pobytu prezydenta Rosji jest utrzymywane w ścisłej tajemnicy. Jeśli wizyta dojdzie do skutku, to po raz pierwszy od początku inwazji na Ukrainę opuści swój azyl.

REKLAMA

Więcej informacji ze świata i kraju znajdziesz na stronie głównej portalu Gazeta.pl.

Zobacz wideo Poparcie USA dla Ukrainy osłabło? Pytamy eksperta

Władimir Putin miał odwiedzić Białoruś. Wizyta została odwołana

Prokremlowska agencja Ria Nowosti informowała, że Władimir Putin miał zamiar wziąć udział w Forum Regionów Państwa Związkowego, które odbędzie się w Grodnie (30 czerwca - 1 lipca). Informację tę potwierdził 20 czerwca premier Rosji Michaił Miszustin. Jak stwierdził, spotkanie da "nowy impuls do współpracy międzyregionalnej".

Po kilku dniach okazało się jednak, że wizyta została odwołana. Alaksandr Łukaszenka przekazał, że wraz z Putinem weźmie udział w Forum Regionów w Grodnie w formacie wideokonferencji.

Łukaszenka jedzie do Putina. Spotkanie w Grodnie może się nie odbyć

Spotkanie w Petersburgu. Łukaszenka poskarżył się na Polskę i Litwę

Jak pisaliśmy w Gazeta.pl, Putin i Łukaszenka spotkali się w sobotę 25 czerwca w Petersburgu, aby omówić kwestie związane z sytuacją w Donbasie oraz kwestie związane z budową Państwa Związkowego. Na spotkaniu prezydent Białorusi powiedział, że jest zaniepokojony "agresywną, konfrontacyjną i odpychającą" polityką swoich sąsiadów, czyli Litwy i Polski. W odpowiedzi Rosja w ciągu najbliższych miesięcy dostarczy Białorusi systemy rakietowe Iskander-M.

O Iskanderach z Rosji Alaksandr Łukaszenka mówił w jednym z wywiadów już w listopadzie 2021 roku. W rozmowie z rosyjskim pismem "Obrona Narodowa" przyznał, że "męczy" Putina w sprawie wyrzutni Iskander. - Potrzebuję kilku dywizjonów na zachodzie, na południu, niech stoją - mówił.

Media ujawniają jedną ostatnich rozmów Putina i Macrona przed wojną

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina.